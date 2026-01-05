خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

بازنشستگان با مستمری ۲۰ میلیون تومانی در دهک ۸ قرار گرفتند!

بازنشستگان با مستمری ۲۰ میلیون تومانی در دهک ۸ قرار گرفتند!
کد خبر : 1737249
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به حذف یارانه خود گفتند: مبنای ۱۰ میلیون تومان تراکنش ماهانه برای خرید خرد با توجه به تورم موجود، کاملاً غیرواقعی و ناعادلانه است. یک خرید ساده از سوپرمارکت بالای یک میلیون تومان هزینه بر می‌دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در تماس با «ایلنا» با اشاره به قطع یارانه‌ی خود گفتند: معیار دولت برای حذف یارانه ناعادلانه است و باعث حذف یارانه‌ی بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی شده است. 

آن‌ها با اشاره به شاخص خرید خُرد ۱۰ میلیون تومان در ماه گفتند: مبنای ۱۰ میلیون تومان تراکنش ماهانه با توجه به تورم موجود، کاملاً غیرواقعی و ناعادلانه است. یک خرید ساده از سوپرمارکت بالای یک میلیون تومان هزینه بر می‌دارد. خرید خرد بالای ده میلیون تومان در ماه به قدری حداقلی است که نمی‌توان آن را مبنای قطع یارانه به حساب آورد. 

یکی از این بازنشستگان گفت: یک زن تنها با مستمریِ ۲۰ میلیون تومانی چرا باید در دهک ۸ قرار بگیرد؟ در جامعه‌ای که باید از زنان سرپرست خانوار حمایت بیشتری شود، قطع یارانه و عدم تخصیص کالابرگ حمایتی فشار مضاعفی به ما وارد کرده است. 

این بازنشسته می‌گوید: اگر ملاک، تراکنش بانکی ده میلیون تومانی است، باید بگویم این ده میلیون تومان خرید خُردِ ما صرف خورد و خوراکِ حداقیِ روزانه می‌شود. این به معنای درآمد بالا نیست، بلکه صرفاً هزینه‌های روزمره زندگی است. 

بازنشستگان می‌گویند: چرا سیاست‌های اقتصادیِ دولت برای کنترل نرخ تورم و بهبود اوضاع اقتصادی دائم روی سفره‌ی ما اعمال می‌شود؟ راه دیگری برای بهبود اوضاع نیست؟! دولت می‌گوید یارانه سه دهک بالا را قطع می‌کنیم تا آن را در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرار بدهیم، این در حالی است که کسی که مستمریِ ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومانی می‌گیرد هم جرء اقشار ضعیف جامعه به حساب می‌آید. با وجود حذف ارز ترجیحی و چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی، همه‌ی ما مستحق دریافت کالابرگ هستیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی