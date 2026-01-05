بازنشستگان با مستمری ۲۰ میلیون تومانی در دهک ۸ قرار گرفتند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در تماس با «ایلنا» با اشاره به قطع یارانه‌ی خود گفتند: معیار دولت برای حذف یارانه ناعادلانه است و باعث حذف یارانه‌ی بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی شده است.

آن‌ها با اشاره به شاخص خرید خُرد ۱۰ میلیون تومان در ماه گفتند: مبنای ۱۰ میلیون تومان تراکنش ماهانه با توجه به تورم موجود، کاملاً غیرواقعی و ناعادلانه است. یک خرید ساده از سوپرمارکت بالای یک میلیون تومان هزینه بر می‌دارد. خرید خرد بالای ده میلیون تومان در ماه به قدری حداقلی است که نمی‌توان آن را مبنای قطع یارانه به حساب آورد.

یکی از این بازنشستگان گفت: یک زن تنها با مستمریِ ۲۰ میلیون تومانی چرا باید در دهک ۸ قرار بگیرد؟ در جامعه‌ای که باید از زنان سرپرست خانوار حمایت بیشتری شود، قطع یارانه و عدم تخصیص کالابرگ حمایتی فشار مضاعفی به ما وارد کرده است.

این بازنشسته می‌گوید: اگر ملاک، تراکنش بانکی ده میلیون تومانی است، باید بگویم این ده میلیون تومان خرید خُردِ ما صرف خورد و خوراکِ حداقیِ روزانه می‌شود. این به معنای درآمد بالا نیست، بلکه صرفاً هزینه‌های روزمره زندگی است.

بازنشستگان می‌گویند: چرا سیاست‌های اقتصادیِ دولت برای کنترل نرخ تورم و بهبود اوضاع اقتصادی دائم روی سفره‌ی ما اعمال می‌شود؟ راه دیگری برای بهبود اوضاع نیست؟! دولت می‌گوید یارانه سه دهک بالا را قطع می‌کنیم تا آن را در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرار بدهیم، این در حالی است که کسی که مستمریِ ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومانی می‌گیرد هم جرء اقشار ضعیف جامعه به حساب می‌آید. با وجود حذف ارز ترجیحی و چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی، همه‌ی ما مستحق دریافت کالابرگ هستیم.

