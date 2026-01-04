خبرگزاری کار ایران
پایان اعتراض کارگران ابنیه فنی لرستان/ کارفرما وعده پرداخت داد

روز جمعه کارگران ابنیه فنی دو رود لرستان پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات خود با نماینده کارفرما، تا عملی شدن وعده‌ها به اعتراض صنفی خود خاتمه دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آنطور که منابع کارگری ابنیه فنی درود لرستان گزارش داده‌اند؛ حدود ۳۵۰ کارگر محور ریلی ازنا تا تنگ هفت ناحیه دو رود از روز ششم تا ۱۲دی ماه به‌عدم تبدیل وضعیت شغلی، عدم پرداخت کامل مزایای  اضافه کاری و پرداخت نشدن برخی مطالبات عرفی و مناسبتی خود اعتراض کردند. 

اما این کارگران اعلام کردند: روز جمعه تعدادی از آن‌ها با معاون مدیر عامل شرکت تراورس جلسه‌ای برگزار کردند که در نتیجه آن کارفرمای شرکت پیمانکار  وعده رسیدگی به مشکلات و پرداخت مطالبات اضافه کاری و عرفی ومناسبتی کارگران را در ماهای آینده داد. 

طبق اظهارات آن‌ها؛ کارگران ابنیه فنی برای نگهداری از خطوط ریلی و تامین امنیت آن زحمات زیادی را متحمل می‌شوند لذا این درست نیست که شرکت پیمانکار به مشکلات و پرداخت مطالبات آن‌ها بی‌توجه باشد. 

کارگران تصریح کردند: خواسته ما مشخص شدن وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات‌مان است. بنابراین با اعتماد به وعده‌های داده شده، به اعتراضات صنفی خود تا حصول نتیجه پایان دادیم.

 

