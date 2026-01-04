دولت فقط در حرف حمایت میکند!
چرا خبری از طرح ساماندهی کارکنان دولت نیست؟
کارگران بیش از ۳۰ تا ۳۵ سال است که برای حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم تلاش میکند، اما هیچ دولتی تاکنون به صورت جدی به این مطالبه پاسخ نداده است.
ناصر چمنی، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» با انتقاد از طولانی شدن روند بررسی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» گفت: این طرح از مجلس قبل مطرح شده و اساساً نباید تا این اندازه به طول میانجامید. البته از دهه ۷۰ جامعه کارگری پیگیر این موضوع بوده و همواره با وعدههایی مواجه شده که متأسفانه هیچکدام تا امروز به نتیجه نرسیده است.
چمنی افزود: در دولتهای مختلف، از جمله دولت روحانی، اقدام مؤثری برای اجرای این طرح صورت نگرفت و اکنون نیز دولت فعلی صرفاً در حد حرف از حمایت خود سخن میگوید، در حالی که عملکردها نشان میدهد آنچه در عمل اتفاق میافتد، کاملاً با گفتهها متفاوت است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه اگر دولت واقعاً ارادهای برای اجرای طرح داشت، تاکنون به سرانجام میرسید، گفت: نیازی نبود حتماً این موضوع در مجلس به تصویب برسد؛ دولت میتوانست به دستگاههای زیرمجموعه خود دستور دهد تا قرارداد مستقیم با کارگران منعقد کرده و پیمانکاران را حذف کنند.
وی افزود: وقتی دولت چنین اقدامی انجام نمیدهد، نشان میدهد که عملاً تمایلی به حل مسئله ندارد و مسئولیت این کار دائم بین دولت و مجلس پاسکاری میشود. تجربه عملکرد دولت در حوزههای مختلف نیز نشان میدهد که بسیاری از مسائل به نتیجه نرسیده و به نظر میرسد در حوزه کارگری هم همین روند تکرار خواهد شد.
چمنی با اشاره به واکنش دولت به اعتراضات صنفی گفت: اخیراً شاهد بودیم که پس از اعتراض اصناف، رئیس دولت ظرف کمتر از ۲۴ ساعت با نمایندگان آنها جلسه برگزار کرد. نفس این موضوع از این جهت که بالاخره صحبت آنها شنیده شده مهم است. اما بلافاصله این سؤال مطرح میشود که کارگران با این حجم از اعتراضات، چه کارگران شاغل و چه بازنشستگان، چرا نه از سوی دولت دیده میشوند و نه حتی صدای آنها چندان در رسانه ملی بازتاب پیدا میکند.
وی تاکید کرد: ما نه درخواست غیرعادی داشتهایم و نه مطالبهای فراتر از حقوق قانونی خود مطرح کردهایم، اما هیچ مقام مسئولی حتی در سطح معاونتها هم با نمایندگان واقعی کارگران جلسه نمیگذارد. این در حالی است که کارگران و بازنشستگان سالهاست معترض هستند اما اصلا توجهی به خواستههای به حق آنها نمیشود. صدای طبقهی کارگر را باید شنید.
این فعال کارگری ادامه داد: دولت اساساً کارگران را نمیبیند و برنامهای برای آنها ندارد. کارگران بیش از ۳۰ تا ۳۵ سال است که برای حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم تلاش میکند، اما هیچ دولتی تاکنون به صورت جدی به این مطالبه پاسخ نداده است.
وی افزود: حتی بحث قرارداد دائم هم نیست، بلکه موضوع حذف پیمانکاران و بستن قرارداد مستقیم با کارفرماست، اما همین مطالبه حداقلی نیز محقق نشده است.
چمنی با انتقاد از عملکرد دولت پزشکیان گفت: با بررسی رفتارها و عملکرد دولت در این مدت میتوان بهراحتی نتیجه گرفت که اهمیت چندانی به جامعه کارگری داده نمیشود و اگر هم وعدهای مطرح میشود، در حد گفتار باقی میماند.