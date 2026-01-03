وام حق همه کارکنان مخابرات است/ شش سال انتظار برای تسهیلات صندوق ۶ درصد

محمدعلی مظلومین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران، با اشاره به سهیم بودن کارکنان مخابرات منطقه تهران در موجودی صندوق ۶ درصد و حق گرفتنِ وام بابتِ آن به ایلنا اظهار کرد: طبق اخبار به هر یک از همکاران ستاد مخابرات ایران تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان وام از طریق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پرداخت می‌شود، در حالی که منابع این وام از محل صندوق ۶ درصد کارکنان تأمین شده است.

وی گفت: نکته قابل توجه اینجاست که مبلغ صندوق ۶ درصد از حقوق کارکنان مناطق مختلف کشور، از جمله مخابرات منطقه تهران، به‌طور منظم کسر می‌شود، اما حدود شش سال است که این مبالغ به حساب صندوق ۶ درصد مناطق سراسر کشور واریز نشده است.

مظلومین افزود: در این مدت، هیچ‌گونه وام تعاونی از سوی صندوق ۶ درصد مخابرات منطقه تهران به کارکنان این منطقه پرداخت نشده و این مسئله موجب نارضایتی گسترده همکاران شده است.

مظلومین ادامه داد: با توجه به اینکه منابع مالی صندوقی که اکنون به کارکنان ستاد مخابرات ایران وام پرداخت می‌کند، حاصل کسورات کارکنان مناطق نیز هست، به نظر می‌رسد کارکنان مخابرات منطقه تهران نیز در این منابع سهیم بوده و باید از همان محل به آن‌ها وام پرداخت شود.

وی ادامه داد: در غیر این صورت، ضروری است که مبالغ کسرشده صندوق ۶ درصد کارکنان مخابرات منطقه تهران به حساب صندوق ۶ درصد این منطقه واریز شود تا مسئولان مالی منطقه بتوانند از این طریق به کارکنان وام پرداخت کنند.

مظلومین در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی و تورم موجود در جامعه خاطرنشان کرد: با توجه به فشارهای معیشتی موجود، از مسئولان ذی‌ربط تقاضا داریم به قید فوریت دستور لازم را برای اجرای یکی از این دو راهکار در خصوص کارکنان شریف مخابرات منطقه تهران صادر کنند تا در اسرع وقت نسبت به احقاق حقوق آن‌ها اقدام شود.

انتهای پیام/