آغاز طرح یارانه دستمزد شاغلان دارای شرایط در ۹۱ شهرستان محروم

به گزارش ایلنا، سید مالک حسینی (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیرکار ) ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: طرح پرداخت یارانه دستمزد با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای بیکاران به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اقشار خاص از جمله معتادان بهبودیافته، زندانیان آزادشده و کم‌توانان ذهنی و جسمی در مناطق کم‌برخوردار و کاهش هزینه جذب نیروی کار جدید برای کارفرمایان تنظیم و در سال جاری برای یک دوره ۱۲ ماهه طی دستورالعملی تدوین و به استانداران ابلاغ شده است.

وی افزود: اجرای این طرح منجر به ارتقای مهارت و کسب تجربه برای گروه‌های هدف از طریق تعامل با نیروی متخصص و باتجربه، انتقال یافته‌های جدید دانش و فناوری به بنگاه‌های بخش تعاونی و همچنین خصوصی می‌شود.

این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: کارفرمایانی که بیکاران واجد شرایط واقع در ۹۱ شهرستان کم‌برخوردار از اشتغال مصوب سال ۱۴۰۱ هیئت دولت را به‌کار گمارند، به طور متوسط ۳۰ درصد از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار نیروی کار جدید را به مدت یک سال توسط دولت دریافت خواهند کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در حال حاضر کلیه کارجویان و کارفرمایان واجد شرایط می‌توانند به منظور بهره‌مندی از مزایای طرح «پرداخت یارانه دستمزد» در سامانه سیاست‌های فعال بازار کار به نشانی ALMP.mcls.gov.ir ثبت‌نام کنند.

مالک حسینی در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات ضوابط و شرایط شرکت در این طرح گسترده طی دستورالعملی است که جزئیات آن در آدرس سامانه فوق موجود است.

