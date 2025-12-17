وضعیت سخت طبقه کارگر و بازنشسته/ تامین اجتماعی تا پایان سال ۳۰۰ هزار میلیارد استقراض خواهد داشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گردهمایی ماهانه این اتحادیه که با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از اعضای این اتحادیه برگزار شد، ضمن تبریک روز مادر و ولادت حضرت زهرا گفت: ما مدیون زنان و مادران کشورمان هستیم. نقش زنان در طول تاریخ ایران از قبل از اسلام تا به امروز، نقشی بی‌بدیل بوده است. حتی در دوران جنگ‌های بعد از انقلاب و کرونا، بسیاری از شهدای ما زنان بودند.

وی در ادامه به تشریح فرایند انتخابات اتحادیه و تغییرات ساختاری آن پرداخت و توضیح داد: انتخابات ما در سه مرحله برگزار شد و در مرحله سوم بیش از هزار نفر حضور داشتند. حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر به دلیل نداشتن کارت خانه کارگر طبق اساسنامه نتوانستند رای دهند که از آنان عذرخواهی می‌کنیم.

وی افزود: پس از تائید نهاد بالادستی، انتخابات درون‌سازمانی شکل گرفت و بنده به عنوان رئیس، آقای حیدری به عنوان نایب رئیس و آقای سهراب قنبری به عنوان خزانه‌دار، آقای مجیدی به عنوان منشی و آقای اخوان به عنوان دبیر اتحادیه برای یک دوره ۴ساله انتخاب شدیم. چهار نفر از اعضای هیئت مدیره و یک بازرس نیز تغییر کردند.

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ارتباط با موضع اتحادیه در برابر دولت فعلی گفت: برای ما دولت‌ها فرقی نمی‌کنند. هر دولتی که دست کارگر و بازنشسته را بگیرد، خوب است. هر دولتی که نتواند خواسته ما را برآورده کند، حتی اگر خودمان برایش رای آورده باشیم، مورد نقد ماست و مطالبه‌گری از آن را دنبال می‌کنیم.

صادقی در ادامه، بخش اصلی سخنان خود را به وضعیت اقتصادی اختصاص داد و گفت: طبقه کارگر و بازنشسته وضعیت بسیار سختی را تحمل می‌کنند. بخشی از این وضعیت به شرایط بین‌المللی برمی‌گردد. نمی‌توانیم منکر شویم که اگر روابط بین‌الملل ما به همین شکل پیش رود، قطعا نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم و نمی‌توانیم درآمد داشته باشیم.

دلار تبدیل به کالا شده است

وی افزود: در تحریم‌ها درآمد دولت کاهش پیدا می‌کند، زیرا دولت نمی‌تواند نفت بفروشد و تبادلات تجاری کاهش پیدا می‌کند. حتی کالاهای صنایع دستی و خوراکی در قالب تحریم‌ها قرار می‌گیرند و روزبه‌روز درآمد به سمت صفر می‌رود. دولت در این وضعیت می‌آید دستش را در جیب مردم می‌کند. دلار را به عنوان یک کالا عرضه می‌کند.

صادقی در ادامه اظهار کرد: دلار امروزه تبدیل به کالا شده است، پول نیست. کالایی است که آن را می‌فروشند و با آن پول جمع می‌کنند. هرقدر این کسری بودجه خودش را نشان دهد، قیمت دلار بالا می‌رود تا دولت پول نقد جمع کند و خانواده خودش را اداره کند.

سیاست‌های اقتصادی دولت عامل اصلی شکاف طبقاتی و تورم است

وی با انتقاد از ساختار دولت بیان کرد: بودجه را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که خانواده دولت به قدری بزرگ و حجیم می‌شود که هزینه روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. خانواده دولت تنها اعضای هیئت دولت نیستند، بلکه هر سه قوا است. برای تامین معاش این سه خانواده، دولت دستش را در جیب ما می‌برد. قیمت دلار سبب افزایش تورم شده است و این مسئله یعنی دزدی از جیب مردم. این تورم عید اغنیا و عزای فقراست. فقرا را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌کند و شکاف طبقاتی را روزافزون می‌کند. شکاف طبقاتی امروز به قدری وحشتناک است که دهک میانی یا سقوط می‌کنند یا به صورت انگشت‌شمار در دهک بالا جمع می‌شوند.

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از سیاست‌های مبتنی بر خصوصی‌سازی اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و اقتصاددانان بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند. در شرایطی که سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید و سرمایه داخلی فرار می‌کند، خصوصی‌سازی سم مهلک است. این سیاست‌ها شکست‌خورده و نخ‌نما شده‌اند. خصوصی‌سازی در شرایط اقتصادی فعلی مسیرش به بن بست می‌رسد. رها کردن اقتصاد در چنین شرایطی رها کردن قطار در سرازیری است.

ضرورت توزیع کالاهای اساسی به شیوه گذشته

وی راه‌حل را چنین بیان کرد: ما باید به اقتصاد کاملا مقاومتی بازگردیم. اقتصادی که بر طبقه ضعیف متمرکز باشد. اقتصادی که کالاهای اساسی را با پایین‌ترین نرخ ممکن، سوبسید یا حتی رایگان در اختیار طبقات ضعیف بگذارد. با محکم کردن کمربند اقتصادی و تمرکز بر سیستم توزیع، می‌توان قیمت دلار را کنترل کرد. درحالی که دولت اکنون یک دلارفروش بزرگ و سارق اصلی است. این موارد باید اصلاح شود و اقتصاد باید اقتصاد مدیریت‌شده دولتی باشد.

صادقی ضمن انتقاد از تیم اقتصادی دولت و لزوم تغییر فوری آن گفت: در شرایط فعلی نباید اقتصاد را رها کرد. اکنون نیاز به حرکت به سمت یک اقتصاد آزاد و بی‌بند و بار را نداریم. در حال حاضر، زمان حرکت به سمت اقتصاد جنگی دهه ۶۰ است. تورم سرسام‌آور شده است و حدود ۶۰ درصد از کالاهای اساسی تورم دارند. تورم نقطه به نقطه نسبت سال گذشته در همین ماه ۵۰ درصد است. کالاهای اساسی مثل لبنیات و شیر تقریبا روی ۷۰ درصد تورم دارند. اگر می‌خواهید جامعه را با خودتان همراه کنید، باید این‌ها را اصلاح کنید. باید به سمت اقتصاد مدیریت‌شده مبتنی بر نظام یارانه‌ای و کوپنی حرکت کنید.

از راه اشتباه بازگردید

وی خطاب به دولت گفت: گفتمان شما در اقتصاد دچار اشکال است. اگر رویکردتان مبارزه با دشمن است، مبارزه با دشمن در سایه اصلاحات اقتصادی اتفاق می‌افتد. سیاست را بر توسعه مقدم مپندارید. اگر اولویت بر توسعه نگذارید، نتیجه‌اش فقر است. سیاست‌ها باید مبتنی بر توسعه پایدار باشد تا فقر را برطرف کند.

صادقی با انتقاد از بی‌توجهی دولت نسبت به کنترل تورم بیان کرد: از طرفی حقوق‌ها را در مقابل تورم ثابت نگه می‌داریم. تورم را رها می‌کنیم و سعی می‌کنیم دستمزد را مهار کنیم. حاصل این مهار، فقر مطلق و افزایش شکاف اجتماعی است، اعتراض و مطالبه‌گری است. هر اقتصادی فارغ از اسمش اگر سبب رضایت مردم نشود، محکوم به شکست است. اقتصادی را باید دنبال کنیم که بتواند فرصت نفس کشیدن به طبقه فقیر جامعه بدهد.

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیشنهاد داد: تیم اقتصادی و روش ما باید تغییر کند. لازمه تغییر روش، تغییر این سیاست‌های اشتباه است. همان سیستم کوپنی دهه ۶۰ را اعمال کنید. اقلام اساسی را در سبد معیشت بگذارید و آن‌ها را رایگان بدهید. تمامی موارد اساسی مثل درمان، آموزش و. . را در سبد مذکور بگذارد و پس از آن می‌توان در ارتباط با دستمزد صحبت کرد و به نتیجه مطلوب رسید.

رقم ۲۰ درصدی افزایش حقوق، واقعی نیست

صادقی با اشاره به بحث افزایش دستمزدها گفت: دولت ادعای افزایش ۲۰ درصدی دستمزد می‌کند اما به کارمندان خود هزینه سبد کالایی می‌دهد که ارزش آن هر فصل ۴۲ تا ۴۵ میلیون تومان است. یعنی افزایش واقعی برای آنان ۴۳ الی ۴۵ درصد است اما روی کاغذ از ۲۰ درصد مزایا برخوردار هستند. بعد همین ۲۰ درصد را مبنای دستمزد کارگران قرار می‌دهند. ملاک تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۰ درصد و تورم کالاهای اساسی بالای ۴۰ درصد است. با ۲۰ درصد چه کنیم؟

وی افزود: اگر بناست که در حوزه دستمزد و افزایش حقوق اتفاقی بیفتد، باید مثبت باشد، نه براساس ۲۰ درصدی که منفی است. با توجه به تورم موجود این نکته واضح و روشن است. ما درخواست این را نداریم که افزایش حقوق ما هر ماه با تورم بالا برود. تورم باید کنترل شود. کنترل تورم هم این است که دست در جیب مردم نرود.

هزاران میلیارد استقراض سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال

صادقی با ابراز نگرانی از وضعیت سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی ماهانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد. از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۹۵ هزار نفر بیمه‌پرداز اخراج شده‌اند و ورودی‌های صندوق کاهش پیدا کرده است. ۲۵۰ هزار نفر بازنشسته شده‌اند. با این جمع اخراجی و بازنشسته، عملا حدود یک میلیون بیمه‌پرداز کم می‌شود. با سیاست‌هایی که این سازمان پیش می‌برد، تا پایان امسال ۳۰۰ هزارمیلیارد استقراض خواهد داشت.

وی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، مقرر شده است ۳ درصد سهم سرانه سازمان تأمین اجتماعی که تعهد دولت محسوب می‌شود، از بودجه جاری کشور مستقیم به حساب تامین اجتماعی واریز شود که اگر محقق شود، می‌توانیم سال آینده را با آرامش بیشتری بگذرانیم. اگر این اتفاق نیفتد سالی بسیار سخت خواهیم داشت. باید در خیابان دنبال مطالباتمان باشیم.

تمرکز جامعه کارگری باید روی درمان رایگان مبتنی بر قانون الزام باشد

صادقی با هشدار جدی نسبت به بیمه تکمیلی و طلایی در پایان گفت: بیمه تکمیلی، سازمان تامین اجتماعی را از وظیفه اصلی‌اش که درمان رایگان است، دور کرده است. قانون الزام را روزبه‌روز تضعیف کردند. قطع کردن این بیمه هم به علت نبود زیرساخت‌های لازم اشتباه است. باید ابتدا بیمارستان‌ها را بازسازی و تجهیزات را تامین کرد. هوشیار باشید و به دنبال بیمه‌های تکمیلی و طلایی نروید. این بیمه‌ها پول را از جیبتان بیرون می‌کشند و دارایی سازمان را نابود می‌کنند. ما باید روی درمان رایگان مبتنی بر قانون الزام متمرکز باشیم نه بیمه‌های تکمیلی، اکمل و طلایی که در آینده‌ای نزدیک، خاکستر را در ظرف درمانی ما خواهد ریخت.

انتهای پیام/