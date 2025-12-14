خبرگزاری کار ایران
دهمین روز اعتراض صنفی کارگران کشت و صنعت میان آب/ تکلیف مجتمع را روشن کنید

کد خبر : 1727480
اعتراض صنفی کارگران کشت و صنعت میان آب امروز (یکشنبه ۲۳ آذرماه) وارد دهمین روز شد. کارگران این واحد همچنان دست از کار کشیده و بر تعیین تکلیف وضعیت مجتمع پافشاری می‌کنند.

 کارگران معترض کارخانه کشت و صنعت میان آب در کرخه ۲۳ آذر ماه در دهمین روز از اعتراضات خود، با انتقاد از وضعیت تولید در کارخانه، در تماس با ایلنا،  خواستار خلع ید مدیریت کارخانه شدند. 

یکی از کارگران شاغل در کشت و صنعت میان آب، با بیان اینکه «ضعف مدیریت و تصمیمات غیرشفاف» در دو سال گذشته این واحد تولیدی  را با افت جدی در سودآوری مواجه کرده و همین مسئله نگرانی‌های گسترده‌ای در میان کارکنان ایجاد کرده است، با ذکر مثالی افزود: به عنوان نمونه، عملکرد مدیریت در زمینه هزینه کردِ وجوه حاصل از اجاره ۵۰۰ هکتار کشت چغندرقند هنوز نامشخص است. مدیریت باید توضیح دهد این درآمدها چگونه هزینه شده است، در حالی که برخی مدیران اعلام کرده‌اند شرکت در آستانه ورشکستگی است. 

کارگران معترض، همچنین با بیان اینکه عملیات اجرایی کارگاه «آسانس» نیز که دو سال پیش با حضور مسئولان منطقه کلنگ‌زنی شده بود، بدون دلیل مشخص متوقف مانده است افزود؛ از مسئولان درخواست داریم هرچه سریعتر مشکلات را بررسی و شفاف‌سازی کنند؛ ما از مدیریت فعلی و عملکرد آن انتقاد داریم. 

 

