اعتراضی پرستاران سنندج به شرایط نامناسب معیشتی
تداوم نارضایتیها از شرایط کاری و پرداختی در حوزه درمان، روز شنبه ۲۲ آذرماه پرستاران سنندج را به مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان کشاند تا اعتراض خود را به وضعیت موجود اعلام کنند.
به گزارش ایلنا، در روز شنبه ۲۲ آذرماه، جمعی از پرستاران سنندج با تجمع مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، نسبت به وضعیت شغلی و معیشتی خود اعتراض کردند.
به گفته پرستاران معترض، این تجمع در واکنش به شرایط نامناسب معیشتی، پرداختهای ناعادلانه، انباشت معوقات مزدی تا حدود یک سال و همچنین نبود شفافیت در عملکرد مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شده است.