انتقاد کارگران شهرداری خاش از واریز نشدن حق بیمه
جمعی از کارگران شهرداری خاش از مسئولان این شهرستان درخواست کردند نسبت به ترک فعل شهرداری در خصوص عدم واریز حق بیمه آنان به سازمان تأمین اجتماعی ورود کنند.
کارگران شهرداری خاش به ایلنا اظهار داشتند: در یکی دو سال گذشته حق بیمه برخی همکاران خدمات شهری و عمران شهرداری خاش به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده و آنها بدون پوشش بیمهای مشغول به کارند.
کارگران با بیان اینکه طبق قانون کارفرما باید از بدو شروع به کار کارگران تحت مسئولیت خود را بیمه تامین اجتماعی کند افزودند: این اقدام نه تنها موجب شده در شرایط فعلی که گرانی دارو و خدمات درمانی بیداد می کند، کارگران و خانوادههایشان مجبور به پرداخت آزاد هزینههای پزشکی شوند، بلکه جدا از لحاظ نشدن سوابق بیمه، آنان در صورت بروز حادثه یا آسیبدیدگی در معرض خطر جدی قرار دارند و هیچ نهادی مسئولیت حمایت از آنها را نمیپذیرد. ضمناً این کارگران بازنشستگی هم ندارند.
کارگران شهرداری خاش، تأکید کردند: از مسئولان تقاضا داریم به این مسئله به صورت ویژه ورود کنند تا بار سنگین هزینههای درمانی و نگرانی از وقوع حوادث احتمالی، از دوش ما کارگران برداشته شود.