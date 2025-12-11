انتقاد کارگران شهرداری خاش از واریز نشدن حق بیمه

کارگران شهرداری خاش به ایلنا اظهار داشتند: در یکی دو سال گذشته حق بیمه برخی همکاران خدمات شهری و عمران شهرداری خاش به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده و آن‌ها بدون پوشش بیمه‌ای مشغول به کارند.

کارگران با بیان اینکه طبق قانون کارفرما باید از بدو شروع به کار کارگران تحت مسئولیت خود را بیمه تامین اجتماعی کند افزودند: این اقدام نه تنها موجب شده در شرایط فعلی که گرانی دارو و خدمات درمانی بیداد می کند، کارگران و خانواده‌هایشان مجبور به پرداخت آزاد هزینه‌های پزشکی شوند، بلکه جدا از لحاظ نشدن سوابق بیمه، آنان در صورت بروز حادثه یا آسیب‌دیدگی در معرض خطر جدی قرار دارند و هیچ نهادی مسئولیت حمایت از آن‌ها را نمی‌پذیرد. ضمناً این کارگران بازنشستگی هم ندارند.

کارگران شهرداری خاش، تأکید کردند: از مسئولان تقاضا داریم به این مسئله به صورت ویژه ورود کنند تا بار سنگین هزینه‌های درمانی و نگرانی از وقوع حوادث احتمالی، از دوش ما کارگران برداشته شود.

