از حقوق عقب افتاده تا بیمه های قطع شده؛
مانع تعطیلی «آیتیامسی شیراز» و بیکاری کارگران شوید
جمعی از کارگران کارخانه شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (آیتیامسی) که شش ماه حقوق معوقه طلبکارند، از مسئولان خواستند باتوجه به اشتغال حدود ۲۸۰ کارگر باقی مانده در این واحد تولیدی، نسبت به رفع مشکلات آن و پرداخت حقوق کارگران اقدام شود.
تعدادی از کارگران «آیتیامسی» با یادآوری مشکلاتی که باعث شده این واحد تولیدی به بهانه مشکلات مالی توان پرداخت به موقع حقوق کارگران خود را نداشته باشد، به خبرنگار ایلنا گفتند: در حال حاضر شرایط تولید در این کارخانه مهم صنعتی نامناسب و بحرانی است و در صورت بیتوجهی به مشکلات، به زودی شاهد تعطیلی و بیکاری کارگران خواهیم بود.
به گفته یکی از کارگران، شرایط فوق تهدیدی برای امنیت شغلی حدود ۲۸۰کارگری است که در کارخانه باقی ماندهاند، به همین دلیل طی ماههای گذشته کارگران شرکت آیتیامسی چندین تجمع اعتراضی برگزار کرده و چندین ملاقات با مسئولان استانی داشتهاند که هنوز نتیجهای از این گفتگوها حاصل نشده است.
وی با بیان اینکه آخرین حقوقی که دریافت کردهایم مربوط به خرداد است که در مهرماه پرداخت شده و عملاً بین پرداخت هر حقوق حدود ۴۰ تا ۵۰ روز فاصله وجود دارد درباره معوقات بیمهای کارگران گفت: علاوه بر تعویق بیش از ۵ماه حقوق، در زمینه بیمه تامین اجتماعی نیز با مشکلات زیادی روبرو هستیم به طوری که در ۹ ماه گذشته فقط دو تا سه ماه حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی واریز شده است. در عین حال بیمه تکمیلی کارگران به طور کامل قطع شده است.
این کارگر با اشاره به اینکه برای رسیدگی به وضعیت کارخانه و پرداخت حقوق بارها با همه مسئولان مرتبط صحبت کردهایم، افزود: با وجود آنکه امکان تولید در این کارخانه وجود دارد اما اقدامی برای بازاریابی، فروش و تهیه مواد اولیه تولید انجام نمیشود. کاهش تولیدات و افزایش مشکلات مالی باعث شده این واحد تولیدی که زمانی ۴۰۰ کارگر داشت هم اکنون تعداد کارگران آن به حداقل ۲۸۰ نفر برسد. طی یک الی دو سال گذشته حدود ۱۲۰ کارگر به طرق مختلف از این کارخانه خارج شده و بیکار شدهاند
به گفته وی؛ در چند سال گذشته مدیران شرکت و مسئولان استانی بارها وعده رسیدگی به وضعیت کارخانجات مخابراتی ایران و پرداخت مطالبات آنان را دادهاند اما این وعده ها محقق نشده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از کمکهای مالی که از سوی مسئولان استانی به کارخانه مخابراتی ایران شده، پرداخت وامهایی به نام کارگران به کارخانه بوده که آنهم کارفرما امکان پرداخت اقساط آن را ندارد وهم اکنون چندین ماه است کارگران دچار مشکل و بدهکار بانک شده اند.
این کارگر با بیان اینکه آیتیامسی دارد به سرنوشت آیتیآی دچار میشود اما کسی آن را جدی نمیگیرد افزود؛ امروز همان مسیری که آیتیآی شیراز رفت، برای آی تیام سی در حال تکرار است و هیچکس به فکر این مجموعه و کارگرانش نیست.
وی در ادامه تاکید کرد: به نظر میرسد ارادهای برای احیای کارخانه آیتیامسی و رفع مشکلات کارگرانش وجود ندارد. حل مشکلات این واحد مهم مخابراتی در شیراز که زمانی شهرت جهانی داشت، نیازمند پیگیری و حمایت جدی مسئولان است.