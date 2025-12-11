یکی از این کارکنان معترض به نمایندگی از همکاران خود، با اشاره به یکسان بودن ساختار نهادی سازمان بهزیستی در سراسر کشور به ایلنا گفت: اگرچه ما یک سازمان بهزیستی کل کشور داریم و نظارت‌ها از سطح کشور انجام می‌شود، دریافتی کارکنان استان‌ها به هیچ‌عنوان با همتایان ما در بخش‌های دیگر قابل‌مقایسه نیست. بسیاری از ما با وجود داشتن قرارداد رسمی یا پیمانی، دریافتی‌مان حداقلی است.

وی توضیح داد: حکم حقوقی من ۱۳ میلیون تومان است که با احتساب مزایای رفاهی، که آن هم بسته به میزان بودجه پرداخت می‌شود، در حداکثر حالت تاکنون ۱۷ میلیون تومان بوده است. در حالی که کارکنان بخش‌های دیگر با احکام مشابه، مزایای به مراتب بیشتری دریافت می‌کنند و همین موضوع سبب می‌شود که علیرغم حکم یکسان، حقوق متفاوتی داشته باشیم.

این کارمند معترض افزود: در شهرهای بزرگ و کوچک با حقوق ۱۵ الی ۱۶ میلیون تومان نمی‌توان زندگی را اداره کرد. حداقل اجاره‌خانه در مناطقی که حتی مددجویان ما ساکن هستند همین حدود است و ما ناچاریم در همان محله‌ها زندگی کنیم. اکثریت همکاران ما زن و سرپرست خانوار هستند و به همین دلیل تامین مسکن برای بسیاری از کارکنان عملا ناممکن شده است. وقتی کارکنان این قدر زیر فشار معیشتی هستند، چطور می‌توانند با مددجویان خود همدردی و همراهی واقعی داشته باشند؟

این کارمند معترض افزود: ما پیش از این هم نسبت به این تبعیض‌ها اعتراض کرده‌ایم اما نتیجه نداشت؛ واقعیت این است که زندگی ما هم نمی‌چرخد و غیرقابل‌تحمل شده است.

وی با بیان اینکه تبعیض‌های گسترده‌ گفت: ما نیرویی داریم که دکترای روانشناسی دارد اما در پایین‌ترین رده‌ها مشغول به فعالیت است. و برعکس آن نیز شاهد هستیم؛ تبعیض آزاردهنده است.

وی تاکید کرد: حقوق و دریافتی ما باید با نیروهای ستادی هم‌سطح باشد. وقتی در سازمانی واحد، به برخی بخش‌ها حقوق و مزایای بیشتری پرداخت می‌شود، نارضایتی به وجود می‌آید؛ این حق همه کارکنان است که از حقوق و مزایای مناسب برخوردار باشند.

انتهای پیام/