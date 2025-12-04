حقوق معوق کارگران کارخانجات مخابراتی ایران/ بارها تجمع کردیم اما پاسخی نگرفتیم
کارگران کارخانجات مخابراتی ایران، خواستار روشن شدن وضعیت تولید و پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران کارخانجات مخابراتی ایران به عملکرد کارفرما در زمینهی پرداخت مطالبات معوقه کارگران و نامشخص بودن وضعیت تولیدات این کارخانه انتقاد کردند.
کارگران با تاکید بر اینکه خواسته ما شفافسازی وضعیت کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه است، افزودند: ۵ ماه حقوق معوقه طلبکاریم و عیدی سال گذشته ما نیز پرداخت نشده است. در عین حال بیمهی ما از ابتدای سال فقط سه ماه پرداخت شده و بیمهی تکمیلی درستوحسابی هم نداریم.
به گفته یکی از کارگران که ساکن شیراز است، کارخانجات مخابراتی ایران که سابقهی آن به دورهی فعالیت شرکت زیمنس در شیراز بازمیگردد، طی سالهای گذشته با نوسانهای متعدد در تولید و مدیریت روبهرو بوده؛ این بیثباتی، بهویژه در سه سال اخیر، شدت گرفته است.
او گفت؛ مشکلات کارخانهی ما از سالهای قدیم است، اما در سالهای اخیر به دلیل سوءمدیریت، این مشکلات افزایش یافته تا جایی که حدود ۳۰۰ کارگر دچار خسارت شده اند.
این کارگر شاغل در کارخانجات مخابرات ایران گفت: ما کارگران شاغل نه حقوق به موقع میگیریم و نه از پرداخت مطالبات عقب افتاده خبری هست.
این کارگر با بیان اینکه بارها اعتراض کردهایم و آخرین بار در تاریخ ۱۱ آذر مقابل درب ورودی کارخانه تجمع ترتیب دادیم اما هیچکس به ما پاسخی نمیدهد و نمیدانیم چه برنامهای برای این کارخانه دارند؛ افزود؛ در حالی بر حجم مشکلاتمان افزوده میشود که تمام مسئولان استانی و شهرستانی از مشکلات کارخانجات مخابراتی شیراز باخبرند و بارها برای حل این مشکلات وعده و وعید دادهاند اما از قرار معلوم ارادهای برای حل مشکلات نیست.
او با بیان اینکه تنها راه نجات کارخانجات مخابراتی ایران، تامین منابع مالی با افزایش تولید است؛ به نیابت از همکاران خود از کارفرما درخواست کرد که پیگیر پرداخت حداقل بخشی از ۵ ماه حقوق عقب افتاده و سایر مطالبات به تاخیر افتاده کارگران در روزهای آینده باشد.