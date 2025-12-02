خبرگزاری کار ایران
آغاز پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان فولاد

کد خبر : 1721861
پرداخت وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان فولاد از طریق بانک ملی ایران آغاز شد.

به گزارش ایلنا، جانشین مدیرعامل و مدیر حساب‌های صندوق فولاد، از آغاز مرحله جدید پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان صندوق فولاد از طریق بانک ملی ایران خبر داد و گفت: اولویت پرداخت این مرحله با بازنشستگانی بوده است که تاکنون هیچ‌گونه تسهیلاتی دریافت نکرده بودند. 

داوود حمیدی جانشین مدیرعامل و مدیر حساب‌های صندوق فولاد اعلام کرد: «در راستای حمایت از بازنشستگان صندوق فولاد و با همکاری مؤثر و ارزشمند بانک ملی ایران و تلاش همکاران پرتلاش صندوق، تعداد ۱۲۰۰ فقره وام قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون ریالی با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال (معادل ۶۰ میلیارد تومان) پرداخت شد.» 

وی افزود: این تسهیلات به بازنشستگانی پرداخت شده است که حساب مستمری آنان نزد بانک ملی ایران قرار دارد. 

همچنین تأکید کرد که اولویت پرداخت این مرحله با بازنشستگانی بوده است که تاکنون هیچ‌گونه تسهیلاتی دریافت نکرده بودند. 

متقاضیان محترم می‌توانند برای دریافت و مشاهده وضعیت تسهیلات، از طریق سامانه بام شخصی بانک ملی خود اقدام نمایند. 

در همین راستا، هفته گذشته نیز مرحله نخست پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومانی از طریق بانک رفاه کارگران به ۲۲۰۰ نفر از بازنشستگان فولاد صورت گرفت.

 

