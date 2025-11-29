اعتراض کارگران قند خاورمیانه به شرایط شغلی/ مطالبات قدیمی وصول نشد
گروهی از کارگران «کارخانه قند خاورمیانه» نسبت به نامشخص بودن وضعیت مطالبات معوقه خود اعتراض کردند.
یک منبع کارگری در شهرستان شوش، دلیل اعتراض صنفی صبح امروز (شنبه ۸ آذر ماه) کارگران کارخانه قند خاورمیانه را اصلاح کلی طرح طبقهبندی مشاغل و موضوع بازگشت به کار تعدادی از همکاران تعدیلیِ خود عنوان کرد.
این کارگر با بیان اینکه چندین سال است از مسئولان شرکت پیگیر وصول مطالبات خود هستیم که متاسفانه بعد از گذشت چندین سال، هنوز این امر محقق نشده است، اظهار کرد: این وعدهها در حالی به کارگران داده میشود که صبح امروز در ادامه بیتفاوتی مسئولان کارخانه، کارگران اقدام به تجمع اعتراضی کردند.
به گفته وی؛ بخش اصلی مطالباتمان مربوط به اصلاح کلی طرح طبقهبندی مشاغل و بازگشت تعدادی از همکاران تعدیلی است که در پیگیری مطالبات خود و همکاران، از حدود یک سال پیش از ادامه فعالیت در کارخانه کنار گذاشته شدهاند.
او گفت: کارگران قراردادی و شرکتی شاغل در شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه به دلیل عدم اجرای درست طرح طبقهبندی مشاغل و سایر مزایای شغلی، کمترین حقوق را به نسبت سایر کارگران دریافت میکنند.
او گفت: بخش دیگری از مطالباتمان به تشکیل شورای کارگری، محاسبه جمعهکاریها (بر اساس استعلام رسمی شرکت از اداره کار)، پرداخت حق غذا (که از خرداد ۱۳۹۸ تاکنون انجام نشده است)، رفع مشکل شیفتهای ۱۲ساعته (که در قالب دو هفته روزکار، شبکار و شیفتهای گردان تا ۱۸ ساعت تداوم مییابد) و همچنین جذب نیروهای کار فصلی بومی به جای نیروی کار غیربومی مربوط میشود.