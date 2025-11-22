به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه سازمان جهانی کار (ILO)، این تشکل با همکاری نهادهای کارگری و کارفرمایی و دولت‌های داوطلب، ابزاری دیجیتال برای پشتیبانی و تسهیل بازرسی ایمنی کار در سراسر فضاهای تولیدی راه‌اندازی کرده است.

در راستای تحقق شعار سال سازمان جهانی کار مبنی بر تحقق «چشم‌انداز صفر حوادث کار» و «بکارگیری ابزارهای جدید و الکترونیک و فناوری هوش مصنوعی در بازرسی‌ها» این سازمان با طراحی سیستم دیجیتال LIFT به بازرسان کار در کشورها کمک می‌کند تا شرکت‌ها را در سراسر زنجیره‌های تأمین تولید نقشه‌برداری ایمنی کنند، و از سوی دیگر، انطباق و تشخیص ریسک‌ها با فناوری‌های هوش مصنوعی، فرآیند نظارت را بهبود و تسریع می‌بخشد و منابع آماری قابل اعتمادی برای برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های کلان حوزه ایمنی برای سیاستگذاران ایجاد می‌کند.

سازمان جهانی کار (ILO) با راه‌اندازی ابزار بازرسان کار و آینده فناوری (LIFT) به کمک چند شرکت مبتکر حوزه فناوری‌های دیجیتال، یک سیستم مدیریت پرونده الکترونیکی مبتنی بر فضای حافظه ابری را برای جایگزینی برنامه‌ریزی، نظارت و گزارش‌دهی مبتنی بر کار با گزارشات کاغذی پرخطا فراهم آورده است. در گردش کار دیجیتالی و اینترنتی شده، کار بازرسان و وزارتخانه‌های مربوطه و سازمان‌ها و نهادهای بخش ایمنی بسیار راحت‌تر شده و امکان هم افزایی بین المللی نیز فراهم‌تر شده است.

نسخه آزمایشی این ابزار در حال حاضر داده‌های ارزشمندی در مورد ترکیب شرکت‌ها و نیروی کار آن‌ها، از جمله توزیع شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط ​​و ترکیب جنسیتی واحدهای اقتصادی ایجاد کرده است. در استونی و ماداگاسکار که این طرح در این دو کشور به صورت آزمایشی اجرا شده است، بیش از ۷۰ درصد از واحدهای اقتصادی ثبت شده در LIFT، شرکت‌های خرد یا کوچک هستند که نظارت و بازرسی روی آن‌ها بسیار سخت‌تر بوده است.

این سیستم علاوه بر این، داده‌هایی را جمع‌آوری کرده است که نشان می‌دهد زنان تنها ۲۰ درصد از نیروی کار در شرکت‌های خرد و کوچک را تشکیل می‌دهند، اما ۶۰ درصد از نیروی کار را در شرکت‌های بزرگ، اغلب در بخش تولید، زنان تشکیل می‌دهند. این یافته‌ها، پایه‌ای از شواهد را برای سیاست‌های هدفمند برای ترویج برابری جنسیتی و کار شایسته در زنجیره‌های تأمین فراهم می‌کند.

با پیشرفت اجرای طرح و گسترش ورود داده‌ها، بازرسان کار قادر خواهند بود آمار دقیق بازرسی کار را مطابق با راهنمای سازمان جهانی کار در مورد هماهنگ‌سازی آمار بازرسی کار، از جمله شاخص‌های پوشش بازرسی، تخلفات شناسایی شده، اقدامات اصلاحی و روند انطباق در بخش‌ها و زنجیره‌های تأمین، تولید کنند.

با تکیه بر نتایج اولیه طرح آزمایشی این نرم‌افزار هوشمند، گسترش اجرای بازرسی در مناطق حساس از نظر کارگری مانند حوزه دریای کارائیب، آسیا و اقیانوسیه و آفریقا در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ آسان می‌شود. این گسترش بازرسی‌ها با هدف تقویت هرچه بیشتر ظرفیت‌های بازرسی کار بین‌المللی، افزایش شفافیت در زنجیره‌های تأمین بخش تولید و پیشبرد کار شایسته در سطح جهانی انجام می‌شود.

