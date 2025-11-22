خدمات سامانه ۱۴۲۰ تامین اجتماعی ۲۴ساعته شد

به گزارش ایلنا، مرکز تماس شبانه‌روزی ۱۴۲۰ سازمان تأمین اجتماعی، با هدف ارتباط مستقیم و آسان بین سازمان و مخاطبان و پیگیری درخواست‌ها و ارائه مشاوره‌های لازم به ذینفعان، راه‌اندازی شده است.

این مرکز به‌صورت ۲۴ساعته و در تمام روزهای سال – حتی تعطیلات رسمی – آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و ارائه راهنمایی‌های لازم به بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران سازمان است.

مرکز تماس ۱۴۲۰ به عنوان سامانه ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی، نقش یک پایگاه جامع ارتباطی را ایفا می‌کند و به شکل تخصصی به سوالات، انتقادات، پیشنهادات و موضوعات بیمه‌ای و درمانی مربوط به کلیه افراد تحت پوشش سازمان رسیدگی می‌کند.

مخاطبان و ذی‌نفعان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند از سراسر کشور و بدون نیاز به پیش‌شماره، تنها با شماره‌گیری ۱۴۲۰ از تلفن ثابت یا تلفن همراه، با کارشناسان این مرکز تماس بگیرند.

راه‌اندازی مرکز تماس شبانه‌روزی ۱۴۲۰ گامی مهم در جهت افزایش رضایتمندی مخاطبان، تسهیل ارتباطات مردمی، شفاف‌سازی خدمات و ارتقای پاسخگویی سازمان تأمین اجتماعی است.

