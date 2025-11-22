خبرگزاری کار ایران
حین خاموش کردن آتش جنگلهای مازندران رخ داد؛

مصدومیت سه نفر از کارکنان منابع طبیعی مازندران بر اثر سقوط از صخره

به دنبال آتش‌سوزی گسترده‌ای در جنگل‌های الیت مازندران تا کنون سه نفر از کارکنان منابع طبیعی به همراه یک نفر از اهالی منطقه دچار حادثه سقوط از ارتفاع شدند.

به گزارش ایلنا؛ در پی آتش‌سوزی گسترده‌ای در جنگل‌های حوالی روستای الیت بخش مرزن آباد چالوس در استان مازندران که تقریبا از یک هفته پیش آغاز شده است، روز گذشته سه نفراز کارکنان منابع طبیعی به همراه یکی از اهالی منطقه دچار حادثه سقوط از ارتفاع صخره شده و با بالگرد به مراکز درمانی غرب مازندران منتقل شدند. 

گروه‌های امداد و نجات تمام تلاش خودرا برای اطفاء حریق به کار گرفته‌اند اما تا کنون حدود ۲۵ نفر همیار حین خاموش کردن آتش دچار مصدومیت شده و به بیمارستان انتقال یافته اند.

 

