ادامه دردسرها بابت «اصلاح عناوین شغلی»؛
آیا قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور تغییر میکند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: سازمان تامین اجتماعی در حال پیگیری دادنامههای ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ است تا تفسیر جدیدی اخذ کند که بر اساس آن، اصلاح عنوان شغلی در قرارداد کار در صلاحیت کارفرما و اداره کار باشد، اما اصلاح لیست بیمه که در دست سازمان است، از حوزه اداره کار خارج شود. این تفسیر میتواند به ضرر کارگران، بهویژه در حوزه مشاغل سخت و زیانآور، تمام شود.
محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: از تیرماه امسال ستاد تسهیل مصوبهای داشت در رابطه با بخشنامه ۱۷۷۷ که سازمان تأمین اجتماعی هنوز آن را اجرا نکرده است. ظاهراً معاونت قضایی نیز به این موضوع ورود کرده و همچنین معاون وزیر نیز مکاتبهای با خانم رضایی داشته و خواستار اجرای مصوبه شده است. علاوه بر این، معاون روابط کار نیز پیش از پاسخگویی، موضوع را به شورای عالی کار آورد تا بررسی و جمعبندی شود.
وی ادامه داد: در جلسهای که با حضور نمایندگان مختلف از جمله آقای نعیمی (نماینده حقوقی سازمان) و آقایان سالاری و محمدی برگزار شد، به صراحت اعلام شد که تغییر عنوان شغلی الزاماً منجر به تغییر دستمزد نمیشود؛ چراکه گروه شغلی در سازمان ثابت بوده و با تغییر عنوان، دستمزد تغییر نمیکند. بنابراین نمیتوان برای کل کارگاههای کشور یک نسخه واحد تعیین دستمزد نوشت؛ این امر در صلاحیت ادارات کار است و نه سازمان تامین اجتماعی.
وی خاطرنشان کرد: ادارات کار عنوان شغل را اصلاح میکنند، اما دستمزد را تغییر نمیدهند؛ زیرا دستمزد مورد اعتراض کارگر نیست و مشکل از سهو قلم یا اشتباه کارشناس بوده است. سازمان اما میگوید اصلاح عنوان، تغییر شغل محسوب میشود و باید مابهالتفاوت آن را گرفت.
باقری با ذکر نمونهای توضیح داد: در یکی از پروندهها که مربوط به شرکت واحد بود، بابت اصلاح یک عنوان شغلی در بازه سالهای ۸۰ تا ۸۶ حدود دو میلیارد تومان بدهی منظور شده بود؛ در حالی که کل حق بیمه یک راننده از بدو استخدام تا پایان خدمت حتی در بدترین حالت، به چنین رقمی نمیرسد. این موضوع ناشی از یک اشتباه یا سهو قلم بود، اما سازمان نپذیرفت.
وی گفت: در نهایت، خانم رضایی پیشنهاد تشکیل کارگروهی را مطرح کردهاند، ولی بعید میدانم این کارگروه به نتیجهای روشن برسد، زیرا در دیوان عدالت نیز لابیهایی در جریان است. مشابه همین اتفاق در پرونده سنوات رخ داد و هیأت عمومی نیز به دلیل لابی کارفرمایان رأی متفاوتی صادر کرد.
وی افزود: اکنون نیز سازمان تامین اجتماعی در حال پیگیری دادنامههای ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ است تا تفسیر جدیدی اخذ کند که بر اساس آن، اصلاح عنوان شغلی در قرارداد کار در صلاحیت کارفرما و اداره کار باشد، اما اصلاح لیست بیمه که در دست سازمان است، از حوزه اداره کار خارج شود. این تفسیر میتواند به ضرر کارگران، بهویژه در حوزه مشاغل سخت و زیانآور، تمام شود.
باقری ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی چندبار نسبت به موضوعات یادشده در دیوان عدالت اداری اعتراض کرده است؛ در حالی که طبق قانون، هر شهروند فقط یکبار حق طرح شکایت دارد، اما سازمان چندینبار این کار را انجام داده و اکنون نیز ظاهراً در حال نزدیک شدن به نتیجه دلخواه خود است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره کارگروه جدید گفت: احتمالاً مانند سایر کارگروههای زیرمجموعه شورای عالی کار، از هر گروه (کارگری، کارفرمایی و دولتی) یک نماینده حضور داشته باشد و از کانون عالی نیز درخواست معرفی نماینده خواهد شد.
باقری درباره میزان خوشبینی نسبت به کارگروه گفت: با توجه به اینکه دیوان عدالت در شعب مختلف چندین رأی صادر کرده و سازمان همچنان به آنها تمکین نکرده و حتی در استانهای یزد و مرکزی دادستانی ورود کرده، بعید میدانم این کارگروه بتواند مشکل را حل کند. سازمان حتی ممکن است به دنبال تغییر آییننامه مشاغل سخت و زیانآور باشد و شرایط را سختتر کند.
وی افزود: البته اگر آییننامه جدید تهیه شود، باید به تصویب هیئت وزیران برسد. پیشتر نیز سازمان مفاد موردنظر خود، از جمله محاسبه مستمری بر اساس پنج سال آخر را در توافقات قبلی گنجانده و حتی به مجلس برده بود، اما با اعتراض گروههای کارگری این موارد متوقف شد. با این حال، احتمال دارد سازمان مجدداً همان مسیر را از طریق این کارگروه دنبال کند.
وی در پایان گفت: به طور کلی، نسبت به خروجی این کارگروه خوشبین نیستم و تصور میکنم این اقدام بیشتر جنبه ظاهری دارد و احتمالاً نتیجه مثبتی برای کارگران به همراه نخواهد داشت.