رانندگان سکوهای اینترنتی کارگر هستند نه کاربر! / بیمه تکمیلی خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار ایران با حضور دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در محل ستاد مرکزی خانه گارگر و جمعی از اعضای این تشکل برگزار شد.

در این مراسم، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) بیان کرد: قانون کار ستون توسعه پایدار است. ما نباید اجازه تضعیف قانون کار را بدهیم. تضعیف قانون کار به معنای کاهش امنیت شغلی، کاهش ایمنی کار، کاهش توان معیشتی و جایگاه کار و کارگر و بهره وری است.

وی افزود: قانون کار متن مقدس و بی اشکالی نیست اما ما می‌ترسیم که با اسم اصلاح قانون کار و تضعیف قانون کار، بخش‌های مترقی این قانون را از ما بگیرند. قانون کار یک قانون تجارت نیست و ما فقط به فصل ششم آن که در رابطه با تشکل‌هاست، انتقاد داریم و معتقد به اصلاح آن هستیم.

صادقی گفت: رشد مشاغل غیررسمی و پیمانکاری‌ها، حاکی از جدی نگرفته شدن قانون کار است که هدفش امنیت شغلی است‌. قانون بد بهتر از بی قانونی است و ما نباید به خاطر برخی نکات قانون، آن را اجرا نکنیم. تشکل‌های کارگری و بازنشستگی کشور باید در همین راستا برای محترم شمردن قانون کار و امنیت شغلی و معیشت کارگران قدم بردارند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: دولت باید سیستم مالیاتی کشور را اصلاح کند و برای جبران کسری تامین اجتماعی و بدهی دولت به این سازمان، از ثروتمندان مالیات بگیرد. تأمین اجتماعی نهاد ثروتمندی است اما دارایی نقد ندارد و به همین خاطر اصلاح حقوق‌ها و تسویه حساب تعهدات درمانی تکمیلی عقب افتاده است. بیمه‌های مکمل بازنشستگی مخالف برنامه هفتم و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با تامین اجتماعی و نظام چندلایه است.

وی خاطرنشان کرد: طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و سکوها و پلتفرم‌ها باید در مجلس تصویب شود و تعللی نشود. بین این شرکت‌ها و رانندگان رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم است و دولت هم باید این رابطه را بپذیرد. راننده حادثه دیده کشته می‌شود و کاری برایش نمی‌شود. سه میلیون راننده خودرو و موتورسیکلت بدون بیمه هستند و آتیه ندارند و از طرف مقابل ۶ تریلیون تومان سود شرکت‌های خدمات دهنده پلتفرمی است. توصیه ما این است که کسی گول تبلیغات شرکت‌های پلتفرمی که به دروغ می‌گویند بیمه و مستمری رانندگان قطع می‌شود را نخورند.

معاون دبیرکل خانه کارگر در پایان خاطرنشان کرد: وحدت و همبستگی کارگران و بازنشستگان تنها ابزار قدرت ما برای ستاندن حق از دولت و صاحبان سرمایه است.

انتهای پیام/