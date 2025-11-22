عبدالعظیم همایونی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه افزایش حقوقی که در ابتدای سال جاری توسط شورای عالی کار تصویب شد با توجه به رشد بی‌رویه قیمت‌ها، دیگر هیچ اثری بر سفره کارگران ندارد، افزود: جامعه کارگری دیگر توان نفس کشیدن زیر بار تورم را ندارند. حقوقی که باید مایه‌ی آرامش باشد، امروز تنها یادآور رنج و محرومیت است. سفره‌های کارگران هر روز کوچک‌تر می‌شود و امیدشان هر روز کم‌رنگ‌تر.

به گفته این فعال کارگری، در چند سال گذشته، نوسانات بازار ارز، افزایش قمیت کالاهای اساسی و همچنین کاهش میزان تولید در کشور، مشکلات اساسی در سفره کارگران به وجود آورده است که می‌توان در این راستا به کاهش بیش از ۶۰ درصدی قدرت خرید کارگران در سال جاری اشاره کرد.

او اضافه کرد: این در حالیست که پایین بودن دستمزد نیروی مولد اجتماع، علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوار کارگری، تاثیرات بسزایی در افت کیفیت تولیدات داخلی و همچنین تنزل اقتصاد کشور دارد.

همایونی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه باید شرایطی فراهم شود که با اصلاح نظام پولی و مالی کشور، خالص درآمد کارگران افزایش یابد، اظهار داشت: دولت و نمایندگان منتخب کارگران می‌تواند حداقل در شش ماهه دوم سال، به برخی شعارهای انتخاباتی خود در زمینه افزایش حقوق و دستمزد بر اساس تورم، جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام/