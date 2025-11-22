خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا:

سفره‌های کارگران کوچک‌تر شد/ کاهش بیش از ۶۰ درصدی قدرت خرید

سفره‌های کارگران کوچک‌تر شد/ کاهش بیش از ۶۰ درصدی قدرت خرید
کد خبر : 1716395
لینک کوتاه کپی شد.

یک فعال کارگری درباره ناکارآمدی افزایش حقوق و دستمزد در برابر تورم گفت: تورم تحمیل شده بر جامعه کمر کارگران را خم کرده و جامعه کارگری در حال حاضر توان نفس کشیدن زیر بار تورم ندارد.

عبدالعظیم همایونی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه افزایش حقوقی که در ابتدای سال جاری توسط شورای عالی کار تصویب شد با توجه به رشد بی‌رویه قیمت‌ها، دیگر هیچ اثری بر سفره کارگران ندارد، افزود: جامعه کارگری دیگر توان نفس کشیدن زیر بار تورم را ندارند. حقوقی که باید مایه‌ی آرامش باشد، امروز تنها یادآور رنج و محرومیت است. سفره‌های کارگران هر روز کوچک‌تر می‌شود و امیدشان هر روز کم‌رنگ‌تر. 

به گفته این فعال کارگری، در چند سال گذشته، نوسانات بازار ارز، افزایش قمیت کالاهای اساسی و همچنین کاهش میزان تولید در کشور، مشکلات اساسی  در سفره کارگران به وجود آورده است که می‌توان در این راستا به کاهش بیش از ۶۰ درصدی قدرت خرید کارگران در سال جاری اشاره کرد. 

او اضافه کرد: این در حالیست که پایین بودن دستمزد نیروی مولد اجتماع، علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوار کارگری، تاثیرات بسزایی در افت  کیفیت تولیدات داخلی و همچنین تنزل اقتصاد کشور دارد.

همایونی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه باید شرایطی فراهم شود که با اصلاح نظام پولی و مالی کشور، خالص درآمد کارگران افزایش یابد، اظهار داشت: دولت و نمایندگان منتخب کارگران می‌تواند حداقل در شش ماهه دوم سال، به برخی شعارهای انتخاباتی خود در زمینه افزایش حقوق و دستمزد بر اساس تورم، جامه عمل بپوشاند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب