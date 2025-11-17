تجمع بازنشستگان مخابرات در چند شهر مختلف
بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به عملکرد سهامداران این شرکت و بیتوجهی به مطالبات خود در قزوین، ایلام، تهران، بابل، اصفهان، کرمان، تبریز و برخی دیگر از شهرها تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۲۶ آبان ماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به عملکرد سهامداران این شرکت و بیتوجهی به مطالبات خود در فارس، قزوین، ایلام، تهران، مازندران، اصفهان، کرمان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان و برخی دیگر از استانها تجمع کردند.
بازنشستگان به عدم اجرای کامل آییننامه ۸۹، عدم بهروزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی معترض هستند.
در این تجمعات، بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصیسازی، نیز حضور دارند؛ آنها همچنین خواهان همسانسازی حقوق خود با همکاران شاغل و احقاق حقوق مزدی خود هستند.