تجمع بازنشستگان مخابرات در چند شهر مختلف

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۲۶ آبان ماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به عملکرد سهامداران این شرکت و بی‌توجهی به مطالبات خود در فارس، قزوین، ایلام، تهران، مازندران، اصفهان، کرمان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان و برخی دیگر از استان‌ها تجمع کردند.

بازنشستگان به‌ عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی معترض هستند.

در این تجمعات، بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصی‌سازی، نیز حضور دارند؛ آن‌ها همچنین خواهان همسان‌سازی حقوق خود با همکاران شاغل و احقاق حقوق مزدی خود هستند.

