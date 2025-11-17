به گزارش ایلنا، در هفته گذشته عمده جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی متمرکز بر موضوع ارزیابی اجرای برنامه هفتم پیشرفت در دستگاه‌های مختلف بود و جلسات محدودی در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

در یکی از جلسات کمیسیون‌ها که با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل امور مجلس و دولت برگزار شد، جلسه کمیسیون صنایع و معادن با موضوع رسیدگی به «طرح بکارگیری بازنشستگان در واحدهای تولیدی و اقتصادی» با حضور مصطفی سالاری مدیرعامل، محمدابراهیم جواهری معاون حقوقی و امور مجلس و محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان در روز یکشنبه مورخ ۱۸ آبان برگزار شد. بعد از بحث و بررسی در خصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان و بیان نقطه نظرات از سوی اعضای کمیسیون، مقرر شد موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیته ذیربط کمیسیون اعاده شود.

همچنین جلسه کمیسیون اصلی عمران در روز هیجدهم آبان به «رای‌گیری بابت شور دوم طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری» اختصاص داشت. در این جلسه که با حضور مصطفی سالاری مدیرعامل، محمدابراهیم جواهری معاون حقوقی و امور مجلس و محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان برگزار شد؛ بعد از بحث و بیان نقطه نظرات از سوی نمایندگان موافق و مخالف طرح، نهایتاً متن پیشنهادی سازمان که در جلسات گذشته در کمیته تخصصی ذیربط کمیسیون مصوب شده بود، با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد گزارش نهایی کمیسیون در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین با توجه به اینکه مصوبه نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص «لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت» در سامانه ثبت پیشنهادات مجلس جهت ثبت مواد و تبصره‌های الحاقی و اصلاحی از سوی نمایندگان محترم مجلس و دستگاه‌های ذیربط قرار دارد؛ پیشنهادات سازمان در روز سه شنبه مورخ ۲۰ آبان ماه توسط دفاتر نمایندگان در سامانه مربوطه مجلس ثبت شد.

