بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (بیست و پنج آبان) در چند شهر از جمله شوش، اهواز، کرمانشاه و رشت خبر دادند.

بازنشستگان با در دست داشتن پلاکاردهایی، به پایین بودن مستمری دریافتی و هزینه‌های سنگین زندگی اعتراض کردند و گفتند: با این حقوق‌ها، هر ماه بحران معیشت ما عمیق‌تر می‌شود.

کارگران بازنشسته همچنین خواستار ارائه خدمات درمانی رایگان و بهبود سطح رفاهیات شدند و افزودند: باید به قانون عمل شود.

