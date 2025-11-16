تجمع بازنشستگان کارگری در شهرهای مختلف/ بازنشستگان در خرج زندگی ماندهاند
بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر تجمع کردند.
بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (بیست و پنج آبان) در چند شهر از جمله شوش، اهواز، کرمانشاه و رشت خبر دادند.
بازنشستگان با در دست داشتن پلاکاردهایی، به پایین بودن مستمری دریافتی و هزینههای سنگین زندگی اعتراض کردند و گفتند: با این حقوقها، هر ماه بحران معیشت ما عمیقتر میشود.
کارگران بازنشسته همچنین خواستار ارائه خدمات درمانی رایگان و بهبود سطح رفاهیات شدند و افزودند: باید به قانون عمل شود.