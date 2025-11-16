خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع بازنشستگان کارگری در شهرهای مختلف/ بازنشستگان در خرج زندگی مانده‌اند

تجمع بازنشستگان کارگری در شهرهای مختلف/ بازنشستگان در خرج زندگی مانده‌اند
کد خبر : 1714828
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر تجمع کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (بیست و پنج آبان) در چند شهر از جمله شوش، اهواز، کرمانشاه و رشت خبر دادند.

بازنشستگان با در دست داشتن پلاکاردهایی، به پایین بودن مستمری دریافتی و هزینه‌های سنگین زندگی اعتراض کردند و گفتند: با این حقوق‌ها، هر ماه بحران معیشت ما عمیق‌تر می‌شود.

کارگران بازنشسته همچنین خواستار ارائه خدمات درمانی رایگان و بهبود سطح رفاهیات شدند و افزودند: باید به قانون عمل شود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ