پیگیریهای ایلنا از خودسوزی آتشنشان سنندجی؛
حقوق معوقه، بیمه و اجارهنشینی؟/ شهرداری پاسخ نداد
شاهو صفری، آتشنشان سنندجی که حقوق و بیمهاش برای مدتی پرداخت نشده بود، روز ۲۱ آبان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در محل کارش دست به خودسوزی زد؛ او اکنون در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان کوثر بستری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روز ۲۱ آبان ماه، یکی از کارکنان سازمان آتشنشانی شهرداری سنندج در محل کار خود اقدام به خودسوزی کرد. پیش از این حادثه، حدود ۵۰ نفر از آتشنشانان سنندج در اعتراض به معوقات حقوقی خود مقابل ریاست سازمان آتشنشانی تجمع کرده بودند تا نسبت به پرداخت نشدن مطالباتشان اعتراض کنند. در چندین ماه گذشته، بارها کارکنان آتشنشانی سنندج نسبت به وضعیت حقوق و بیمه معوقه خود اعتراض داشتهاند، اما هیچیک از نهادهای مسئول پاسخی ارائه نکردهاند.
همکاران این آتشنشان بلافاصله وارد عمل شدند و او را به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کردند. منابع مطلع هویت این فرد را «شاهو صفری» اعلام کرده و دلیل اقدام او را مشکلات مزدی و حقوقی دانستهاند؛ وی چهار ماه حقوق معوقه داشت. منابع محلی میگویند او پیش از این بارها نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه خود اعتراض کرده بود، اما پاسخی دریافت نکرده است. همچنین گزارشها حاکی است که این آتشنشان دچار حدود ۴۰ درصد سوختگی شده است و هماکنون در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان کوثر بستری است.
برادر شاهو صفری درباره شرایط او میگوید: «این اتفاق تنها برای حق و حقوق خود و همکارانش بود. بیمه او قطع شده و اجارهنشین بود.»
این وضعیت، نمایانگر شرایط دشوار آتشنشانان سنندج و دیگر کارکنان بخشهای مختلف شهرداری است؛ خبرنگار ایلنا تلاش کرد با رئیس سازمان آتشنشانی سنندج و مسئولان شهرداری سنندج گفتگو کند، اما متاسفانه بعد از تماسهای مکرر، هیچکدام از این ادارات مایل به گفتگو نبودند.
گفتنیست در روز حادثه، بختیار شافعی، رئیس سازمان آتش نشانی سنندج، در این رابطه در گفتگو با رسانهها اعلام کرده بود: یکی از نیروهای آتشنشانی شهرداری سنندج در داخل خود سازمان آتشنشانی، اقدام به خودسوزی کرد که با توجه به اینکه کارکنان ما در مکان حضور داشتند، به سرعت وارد عمل شدند و آسیب این فرد جزئی بوده است.
او تاکید کرده، علت و انگیزه اصلی این شخص از این اقدام در حال حاضر برای ما مشخص نشده است.