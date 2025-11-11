مرگ کارگر کشتارگاه مرغ فسا در اثر انفجار مخزن

به گزارش ایلنا، مخزن مایع تحت فشار در کشتارگاه مرغ فسا در استان فارس در حین انجام کار دچار آتش سوزی و انفجار شد که در این حادثه یک کارگر در محل جان باخت.

بر اساس گزارش اورژانس فسا؛ بر اثر انفجار مخزن مایع تحت فشار در کشتارگاه مرغ فسا یکی از کارگران که با دستگاه کار می‌کرد از ناحیه سر و صورت و اندام‌های فوقانی بدن دچار آسیب شدید شده بود که با وجود تلاش‌های گسترده کادر اورژانس، مصدوم به علت شدت صدمات وارده در محل جان باخت.

