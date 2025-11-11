خبرگزاری کار ایران
معاون درمان تامین اجتماعی خبر داد:

پرداخت مطالبات نیمه اول سال داروخانه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرارداد تامین اجتماعی

شهرام غفاری در اظهارنظری از پرداخت قریب الوقوع مطالبات مراکز درمانی همزمان با نقد شدن اوراق هفتاد هزار میلیارد تومانی پرداختی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایلنا، معاون امور درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز طرف قرارداد خصوصی بابت اسناد رسیدگی شده ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری در تمامی استانها آغاز شده است. 

شهرام غفاری با تشکر از همراهی و همکاری داروخانه‌ها و سایر مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان افزود: با تأمین منابع لازم و تسریع در فرایند نقدشدن اوراق ۷۰ همت مصوب دولت امیدواریم تا نیمه آذرماه مطالبات رسیدگی شده پنج ماه ابتدای سال داروخانه‌ها و مراکز طرف قرارداد را به طور کامل تسویه کنیم.

 

 

