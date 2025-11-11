به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری استان سمنان با اعلام این خبر گفت: کارخانه «کاشی رویال سمنان» که از چند سال پیش به دلیل برخی مشکلات مالی و مسائل حقوقی تعطیل شده بود، به زودی با تعداد زیادی کارگر شروع به کار می‌کند.

به گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری، دستگاه قضایی استان سمنان با شناسایی واحدهای راکد و نیمه‌فعال، ضمن حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران، روند احیا و راه‌اندازی این مجموعه‌ها را دنبال می‌کند تا ظرفیت تولید و فرصت‌های شغلی در استان افزایش یابد.

او گفت: کارخانه «کاشی رویال سمنان» به سرمایه‌گذاران حقیقی جدید واگذار شده و در مسیر احیا و راه‌اندازی مجدد قرار گرفته است تا فرصت تازه‌ای برای تولید و اشتغال در استان فراهم شود.

وی این اقدام را گامی مهم در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه صنعتی و اشتغال در استان سمنان دانست و افزود: ورود قانونی دستگاه قضایی استان در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه انجام می‌شود تا چرخه تولید و اشتغال استان فعال‌تر شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین از بررسی دقیق مشکلات این کارخانه در کمیته فرعی ستاد اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و تصریح کرد: مشکلات و نیازهای واحد تولیدی کاشی رویال در کمیته فرعی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان به‌طور دقیق درحال بررسی است و برای تصویب و پیگیری نهایی، موضوع در جلسات ستاد با حضور مسئولان اجرایی ذیربط مطرح خواهد شد تا راه‌اندازی هرچه سریع‌تر کارخانه محقق شود.

وی تأکید کرد: با تعامل نهادهای اجرایی و حمایت مستمر دستگاه قضایی استان، انتظار می‌رود کارخانه کاشی رویال سمنان به‌زودی فعالیت خود را از سر گیرد و بار دیگر نقش مؤثری در تولید، اشتغال و رونق اقتصادی استان ایفا کند. این اقدام نمونه‌ای روشن از تلاش دستگاه قضایی برای حمایت از تولید و کارآفرینی در استان است.

انتهای پیام/