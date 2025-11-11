خبرگزاری کار ایران
کاشی رویال سمنان به زودی راه‌اندازی می‌شود

کاشی رویال سمنان به زودی راه‌اندازی می‌شود
کارخانه «کاشی رویال سمنان» که چند سالی به دلیل برخی مشکلات تعطیل شده بود، با حمایت دستگاه قضایی مجددا شروع به کار می‌کند.

به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری استان سمنان با اعلام این خبر گفت: کارخانه «کاشی رویال سمنان» که از چند سال پیش به دلیل برخی مشکلات مالی و مسائل حقوقی تعطیل شده بود، به زودی با تعداد زیادی کارگر شروع به کار می‌کند. 

به گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری، دستگاه قضایی استان سمنان با شناسایی واحدهای راکد و نیمه‌فعال، ضمن حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران، روند احیا و راه‌اندازی این مجموعه‌ها را دنبال می‌کند تا ظرفیت تولید و فرصت‌های شغلی در استان افزایش یابد. 

او گفت: کارخانه «کاشی رویال سمنان» به سرمایه‌گذاران حقیقی جدید واگذار شده و در مسیر احیا و راه‌اندازی مجدد قرار گرفته است تا فرصت تازه‌ای برای تولید و اشتغال در استان فراهم شود. 

وی این اقدام را گامی مهم در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه صنعتی و اشتغال در استان سمنان دانست و افزود: ورود قانونی دستگاه قضایی استان در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه انجام می‌شود تا چرخه تولید و اشتغال استان فعال‌تر شود. 

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین از بررسی دقیق مشکلات این کارخانه در کمیته فرعی ستاد اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و تصریح کرد: مشکلات و نیازهای واحد تولیدی کاشی رویال در کمیته فرعی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان به‌طور دقیق درحال بررسی است و برای تصویب و پیگیری نهایی، موضوع در جلسات ستاد با حضور مسئولان اجرایی ذیربط مطرح خواهد شد تا راه‌اندازی هرچه سریع‌تر کارخانه محقق شود. 

وی تأکید کرد: با تعامل نهادهای اجرایی و حمایت مستمر دستگاه قضایی استان، انتظار می‌رود کارخانه کاشی رویال سمنان به‌زودی فعالیت خود را از سر گیرد و بار دیگر نقش مؤثری در تولید، اشتغال و رونق اقتصادی استان ایفا کند. این اقدام نمونه‌ای روشن از تلاش دستگاه قضایی برای حمایت از تولید و کارآفرینی در استان است.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
