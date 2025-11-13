مناقشه میان شهرداری و تامین اجتماعی/ کارگران قربانی شدند!

حسین ناطق، رئیس انجمن صنفی کارگران و بنایان استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار «ایلنا» گفت: در ماه‌های اخیر شاهد قطع گسترده بیمه کارگران ساختمانی در سراسر کشور، به‌ویژه در تهران و مناطق غربی بوده‌ایم.

وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی مدعی است شهرداری‌ها سهم قانونی خود از محل عوارض پروانه‌های ساختمانی را پرداخت نکرده‌اند؛ در حالی‌که شهرداری‌ها اعلام می‌کنند مطالبات پرداخت شده یا در حال تسویه است. این اختلاف، نه‌تنها یک چالش مالی میان دو نهاد دولتی است، بلکه به یک بحران انسانی برای هزاران کارگر زحمتکش تبدیل شده است.

ناطق افزود: ما به‌عنوان نمایندگان صنفی، بارها هشدار داده‌ایم که این وضعیت کرامت انسانی کارگران را زیر سؤال برده و آنان را از خدمات درمانی، بازنشستگی و حمایت‌های قانونی محروم کرده است. پرسش اصلی این‌جاست که اگر شهرداری‌ها مطالبات تامین اجتماعی را پرداخت کرده‌اند، چرا تأمین اجتماعی بیمه را قطع کرده و اگر پرداخت نشده، چرا سازمان بازرسی کشور سکوت کرده است؟

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی، به‌عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین، موظف است به این اختلاف ورود کند و با بررسی دقیق اسناد مالی مشخص کند که حق با کدام طرف است. سکوت این نهاد در برابر تضییع حقوق هزاران کارگر، قابل توجیه نیست.

ناطق گفت: ما خواستار آن هستیم که سازمان بازرسی کشور فوری و علنی به این پرونده ورود کند، گزارش شفافی از وضعیت پرداخت مطالبات شهرداری‌ها منتشر شود و مسئولان تأمین اجتماعی پاسخ دهند که چرا بدون بررسی میدانی و اطلاع‌رسانی، بیمه کارگران را قطع کرده‌اند. همچنین انتظار داریم مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری نیز به این موضوع ورود کنند تا حقوق کارگران بیش از این پایمال نشود.

وی تأکید کرد: کارگران ساختمانی ستون‌های توسعه شهری‌اند، نه ابزار چانه‌زنی مالی میان نهادهای دولتی. این بحران باید با شفافیت، پاسخگویی و عدالت حل شود.

ناطق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه قانونی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفت: متولی واقعی و قانونی کارگران ساختمانی، انجمن‌های صنفی هستند، نه وزارت کار و نه سازمان تأمین اجتماعی.

رئیس انجمن صنفی کارگران و بنایان استان تهران افزود: این انجمن‌ها با رأی مستقیم کارگران شکل گرفته‌اند و برخاسته از بطن جامعه کارگری‌اند، نه منصوب از بالا و نه بی‌ارتباط با میدان. سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون نقش نظارتی و حمایتی دارند، اما هنگامی که تصمیم‌گیری درباره بیمه و معیشت کارگران ساختمانی بدون حضور انجمن‌های صنفی انجام می‌شود، نه مشروعیت دارد، نه کارآمدی و نه مقبولیت اجتماعی.

ناطق در پایان اظهار کرد: ما خواهان بازگشت بی‌قید و شرط جایگاه قانونی انجمن‌های صنفی در فرآیند تدوین، اجرا و نظارت بر شیوه‌نامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با کارگران ساختمانی هستیم. بدون حضور نمایندگان صنفی، هیچ تصمیمی پاسخگوی نیازهای واقعی این جامعه نیست و هیچ اصلاحی نیز پایدار نخواهد ماند.

