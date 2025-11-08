در مجمع عمومی سالانه صندوق پسانداز کارکنان راهآهن مطرح شد:
تلاش برای ارائه تسهیلات بیشتر در قالب وام بانکی به اعضای صندوق
در جلسه مجمع موسسه صندوق پسانداز کارکنان راهآهن، مدیرعامل موسسه صدوق پسانداز کارکنان راهآهن تاکید کرد: موسسه در تلاش است در آینده نزدیک تسهیلات بیشتری را در قالب وامهای بانکی به اعضا ارائه کند.
به گزارش ایلنا، مجمع عمومی عادی سالانه موسسه صندوق پسانداز کارکنان راهآهن با حضور جبارعلی ذاکری معاون وزیر و مدیرعامل راهآهن به عنوان رئیس مجمع مؤسسه، سبحان نظری مدیرعامل موسسه و جمعی از مدیران صندوق و مدیران عامل شرکتهای تابعه در روز چهارشنبه آبان ۱۴۰۴ در محل سالن جلسات شرکت راهآهن برگزار شد.
در ابتدای این جلسه صورتهای مالی موسسه برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴ بررسی و تصویب شد. بر این اساس صورت مازاد درآمد بر هزینه جداگانه موسسه نشان داد که مبالغ خدمات ارائه شده به اعضا در قالب حقالسهم اندوخته، تسهیلات بانکی، پاداش نیمه شعبان و امثال آنها در سال مورد گزارش جهش چند برابری داشته است.
مدیرعامل موسسه صندوق پسانداز کارکنان راهآهن در جلسه مجمع همچنین پیشنهاد نمود که موسسه به عنوان توسعهگر و کارگزار در زمینههای املاک و توسعه فناوری و نوآوری، هوشمندسازی، خصوصیسازی، مولدسازی و سرمایهگذاری در راهآهن فعال شود؛ بر همین اساس موسسه صندوق پسانداز کارکنان راهآهن با ایجاد شرکت ورسک به عنوان یک بازوی توانمند و خطرپذیر راهآهن در موضوع هوشمندسازی، مولدسازی و فناوری و نوآوری، طرحهای خود را ارائه میکند.
نظری بر اهمیت سرمایهگذاری در کسبوکارهای پربازده و مولدسازی داراییهای کم بازده یا غیرمولد تأکید کرد و گفت: از این پس بنا داریم تنها در کسبوکارهای پربازده سرمایهگذاری کنیم. هدف ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی، تأمین سود حداکثری برای اعضا است؛ لذا اصراری نداریم که فقط در حوزه ریلی سرمایهگذاری کنیم.
گفتنی است، در این جلسه گزارش حسابرس نیز ارائه شد و صورتهای مالی مؤسسه مورد تایید قرار گرفت.