کارگران «پویا نخ» همچنان در انتظار بازگشت به کار هستند

جمعی از «کارگران بیکار شده پویا نخ ایلام» خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی و آغاز فعالیت کارخانه شدند.

کارگران اظهار کردند: کارخانه پویا نخ که در شهرک صنعتی ششدار ایلام واقع شده است، ازابتدای سال جاری (۱۴۰۴) به دلیل مشکلات «کمبود مواد اولیه» و «رکود بازار فروش محصولات» به حالت تعطیلی درآمد، بنابراین کارگران شاغل در آن بعد از تعطیلی؛ همه (به جز تعداد محدودی به عنوان نگهبان) یکجا بیکار شدند. آن‌ها بعد از گذشت حدود ۸ ماه خواستار مشخص شدن وضعیت و بازگشت به کار شدند.

یکی از کارگران با بیان اینکه ازماههای ابتدایی سال محل کار آن‌ها به بهانه کمبود مواد اولیه و رکود بازار فروش محصولات تعطیل شده و اقدامی از سوی مسئولان استانی برای بازگشایی آن انجام نشده است، افزود: کارگران بیکار شده، تاکنون موفق نشده‌اند شغلی برای خود پیدا کنند در نتیجه منتظرند فعالیت کارخانه از سر گرفته شود تا بازگشت به کار شوند.

به گفته این کارگر، کارخانه پویا نخ طی سالهای گذشته چندین نوبت تعطیل شده و با پیگیری کارگران به فعالیت خود ادامه داده است.

او با اشاره به اینکه کارخانه پویا نخ، معیشت حدود ۱۷۰خانوار کارگری را به صورت مستقیم تامین می‌کند، افزود: بعد از تعطیلی کارخانه قرار شد با همکاری دستگاه‌های مربوطه استان مشکل این واحد تولیدی به زودی رفع شود که نشد. در واقع پاسخگو نبودن مدیران کارخانه و بی‌توجهی مسئولان، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.

وی با ابراز تاسف از بی‌توجهی مسئولان استان ایلام در پیگیری وضعیت شرکت پویا نخ افزود: شرایط تولیدی در کارخانه پویا نخ فراهم است و از اینکه چرا هیچ تولیدی در کارخانه آغاز نمی‌شود و کارخانه همچنان تعطیل مانده، مشخص نیست!

وی در خاتمه با تاکید بر لزوم پیگیری مسئولان استانی درباره وضعیت کارخانه پویا نخ ایلام و کارگرانش گفت: حمایت از شرکت و کمک مسئولان، تنها راه نجات پویا نخ است که اگر این اتفاق بیافتد، کارخانه فعالیت تولیدی خود را از سر خواهد گرفت.

