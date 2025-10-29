به گزارش ایلنا، در توضیحات شرکت آتیه‌سازان حافظ آمده است:

«طبق گزارش تحلیلی (کد خبر ۱۷۰۴۸۹۲ ) خبرگزاری ایلنا علت نارضایتی و ایجاد مشکلات برای بازنشستگان تاخیر شش ماهه سازمان تامین اجتماعی در پرداخت سرانه حق بیمه تکمیلی بازنشستگان به شرکت آتیه سازان حافظ بوده است.

مطالبات شرکت آتیه سازان حافظ از سازمان تامین اجتماعی بابت قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان آن سازمان تا پایان مهرماه به بیش از ۱۵ همت می رسد و طبق قرارداد، شرکت بیمه گر می تواند در صورت تاخیر بیش از دو ماه در پرداخت حق بیمه ها خدمات را قطع نماید؛ اما آتیه سازان حافظ به دلیل اعتبار بسیار خوب در بین مراکز درمانی طرف قرارداد و با استفاده از سایر منابع، نه تنها شبکه مراکز درمانی را حفظ کرده، بلکه طی شش ماه اول سال تعداد این مراکز را به حدود ۱۲ هزار مرکز افزایش داده است تا بازنشستگان با آرامش هرچه بیشتر خدمت بگیرند و در سایر قراردادهای این شرکت که بیمه‌گزار حق بیمه را به موقع پرداخت می کند، هزینه های درمان بیمه شدگان در کمتر از ۷ روز کاری پرداخت می شود.

از سوی دیگر، طبق بررسی به عمل آمده، علت اصلی نارضایتی ها از پوشش بسته خدمت بیمه تکمیلی است و تنوع و سقف این تعهدات درمانی در اختیار شرکت بیمه گر نیست و بیمه گزار بایستی بر اساس نیاز عموم بازنشستگان بسته های متنوعی طراحی نماید که در فراخوان جدید کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی برای خرید خدمات بیمه تکمیلی این تنوع خدمات دیده می شود که نشان از دغدغه و رصد مستمر نیاز بازنشستگان از سوی مدیران کانون عالی دارد.

طبق اعلام کانون، میزان رضایت بیمه شدگان از نحوه خدمت رسانی در شعب، نمایندگی ها و مراکز طرف قرارداد آتیه سازان حافظ در سراسر کشور، بیش از ۷۸ درصد است و البته این شرکت با الکترونیک کردن خدمات و کاهش مراجعه حضوری به دنبال جلب رضایت حداکثری می باشد. لذا برخی اظهارات نادرست در آستانه عقد قرارداد جدید، بدون اشاره به علل اصلی نارضایتی بازنشستگان، صرفاً فرار از حل مشکلات و آسیب بیشتر به بازنشستگان است و البته میتواند قصد تخریب بیمه گر فعلی و یا حمایت از سایر شرکت های بیمه ای را تداعی کند».

