در نامه‌ای خطاب به نهادهای مسئول مطرح شد؛

درخواست افزایش مبلغ عیدی کارمندان

هزاران نفر از کارمندان کشور با امضای کارزاری خواستار همسان کردن عیدی کارمندان با کارگران شدند.

به گزارش ایلنا،  جمعی از کارمندان دولت در نامه‌ای سرگشاده خطاب  به نمایندگان و رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار همسان سازی عیدی کارمندان با کارگران شدند. 

این نامه که در پلتفرم کارزار به امضای بیش از ۱۰ هزار نفر از کارمندان رسیده، به شرح ذیل است:

رئیس و نمایندگان محترم مجلس

رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه

سلام؛

بر اساس قانون کار، میزان عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز (دو برابر پایه دستمزد) و حداکثر ۹۰ روز (سه برابر پایه دستمزد) است. به این ترتیب، حداقل عیدی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

اما دربارهٔ کارمندان دولت...

در حالی که میزان عیدی کارگران به صورت شناور و بر اساس دستمزد تعیین می‌شود، عیدی کارمندان دولت معمولاً به‌ صورت رقم ثابت و بسیار پایین‌تر پرداخت می‌شود. این اختلاف سال‌هاست باعث نارضایتی شدید قشر کارمند شده است که هم‌اکنون نیز با فشار تورم، افزایش هزینه‌های معیشتی و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند.

لازم است دولت برای عدالت پرداخت و حفظ انگیزه کارکنان، یک بازنگری جدی در نظام عیدی و پاداش کارمندان انجام دهد. در شرایط فعلی، پرداخت رقم ثابت و ناچیز دیگر پاسخ‌گوی نیازهای واقعی زندگی نیست و تنها شکاف میان کارمندان و سایر اقشار را عمیق‌تر می‌کند.

 

