درخواست افزایش مبلغ عیدی کارمندان

به گزارش ایلنا، جمعی از کارمندان دولت در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان و رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار همسان سازی عیدی کارمندان با کارگران شدند.

این نامه که در پلتفرم کارزار به امضای بیش از ۱۰ هزار نفر از کارمندان رسیده، به شرح ذیل است:

رئیس و نمایندگان محترم مجلس

رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه

بر اساس قانون کار، میزان عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز (دو برابر پایه دستمزد) و حداکثر ۹۰ روز (سه برابر پایه دستمزد) است. به این ترتیب، حداقل عیدی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

اما دربارهٔ کارمندان دولت...

در حالی که میزان عیدی کارگران به صورت شناور و بر اساس دستمزد تعیین می‌شود، عیدی کارمندان دولت معمولاً به‌ صورت رقم ثابت و بسیار پایین‌تر پرداخت می‌شود. این اختلاف سال‌هاست باعث نارضایتی شدید قشر کارمند شده است که هم‌اکنون نیز با فشار تورم، افزایش هزینه‌های معیشتی و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند.

لازم است دولت برای عدالت پرداخت و حفظ انگیزه کارکنان، یک بازنگری جدی در نظام عیدی و پاداش کارمندان انجام دهد. در شرایط فعلی، پرداخت رقم ثابت و ناچیز دیگر پاسخ‌گوی نیازهای واقعی زندگی نیست و تنها شکاف میان کارمندان و سایر اقشار را عمیق‌تر می‌کند.

