کارگران رسمی نفت به دنبال حذف محدودیتها؛
عملیاتیهای جنوب همچنان معترضند!
کارگران رسمی نفت همچنان خواستار حذف محدودیتهای مزدی هستند.
جمعی از کارکنان شرکت نفت فلات قاره منطقه لاوان در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض صنفی روز گذشته خود خبر دادند.
این کارگران عملیاتی نفت که مدتهاست به دنبال حذف محدودیتهای مزدی هستند و چندین تجمع برگزار کردهاند، خواستههای خود را اصلاح کف حقوق، اعاده فوقالعادههای مناطق جنوب از جمله بدی آب و هوا و دوری از خانواده، حذف سقف سنوات، استرداد مالیاتهای اضافی کسر شده، اجرای کامل ماده ده قانون نفت و حفظ استقلال صندوق نفت عنوان کردند و افزودند: در دو دولت، ما مطالبات خود را مطرح کردیم اما گوش شنوایی نبود.
این کارکنان معتقدند؛ عدم توجه به معیشت کارکنان عملیاتی نفت، موجب از بین رفتن انگیزههای آنها میشود و به بحران مهاجرت متخصصان دامن میزند.