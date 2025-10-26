بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز پرستار

به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد و آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود ملائک تو را می‌ستایند.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با نهایت خرسندی و احترام، فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، اسوه صبر، ایثار و شجاعت، و روز پرستار را به تمامی پرستاران، کادر درمان و کارکنان خدوم و زحمتکش عرصه سلامت کشور تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

حضرت زینب (س) در تاریخ بشریت نماد روشنی از ایمان، استقامت و از خودگذشتگی است؛ الگویی بی‌بدیل برای همه انسان‌ها، به‌ویژه پرستارانی که با عشق و روحیه زینبی، بار سنگین مراقبت از بیماران و یاری به انسان‌های دردمند را بر دوش می‌کشند.

خانه کارگر با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی و فداکارانه پرستاران، به‌ویژه در دوران سخت همه‌گیری کرونا که با ایثار و از خودگذشتگی از جان خود گذشتند تا جان بیماران حفظ شود، بر ضرورت تکریم جایگاه پرستاران و کارکنان بخش درمان تأکید دارد. بی‌تردید، بهبود وضعیت معیشتی و شغلی پرستاران، احقاق حقوق قانونی آنان، اجرای ساعت کار استاندارد و فراهم‌سازی محیطی امن و آرام برای ارائه خدمات درمانی از مهم‌ترین عوامل ارتقای کیفیت خدمات به بیماران و افزایش انگیزه کاری این قشر شریف است.

بی‌توجهی به این مطالبات عادلانه، می‌تواند بر سلامت عمومی جامعه و کارایی نظام درمانی کشور اثر منفی بگذارد. خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام حمایت از خواسته‌های صنفی پرستاران و کارگران زحمتکش حوزه درمان، از دولت و مسئولان ذی‌ربط می‌خواهد تا با نگاهی منصفانه و مدبرانه، زمینه اجرای کامل قوانین حمایتی و افزایش عدالت در نظام پرداخت و ساعات کاری را فراهم آورند.

در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه سلامت، به ویژه پرستارانی که جان خود را در راه خدمت به بیماران از دست دادند، این روز فرخنده را به تمامی پرستاران و تلاشگران عرصه درمان تبریک گفته و آرزوی سلا متی، توفیق و عزت روزافزون برای آنان داریم. و از وزارت محترم بهداشت خواستاریم که محدودیت‌های آموزش‌های نیروی پرستاری را حذف نمایند که بازار کار داخلی بیمارستان ها ی تامین اجتماعی و بیمارستان های دولتی و خصوصی که دچار کمبود نیرو هستند حل گردد و چنانچه که این مشکل در آن وزارتخانه قابل حل نیست مجدداً تربیت کادر پرستاری به وزارت علوم سپرده گردد تا مشکل اولیه درمان حل و فصل گرددو پرستاران عزیز از این همه فشار کار رهایی یابند.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

