خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مرگ یک کارگر مهاجر در جاده بندرعباس به میناب/ ۲۳ کارگر مصدوم شدند

کد خبر : 1705001
در اثر واژگونی یک دستگاه وانت بار حامل کارگران مهاجر در محور جاده‌ای بندرعباس به میناب، ۲۴نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، در اثر واژگونی یک دستگاه وانت بار حامل کارگران مهاجر افغانستانی در محور بندر عباس به میناب، یک نفر جان خود را از دست داده و ۲۳ نفر دیگر مصدوم شدند. مصدومان به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل شدند. 

از قرار معلوم؛ این حادثه در روز گذشته برای یک خودرو وانت بار در حال انتقال کارگران مهاجر افغانستانی در داخل ایران رخ داده است. این خودرو در محور بندر عباس به میناب دچار حادثه شده است.

 

