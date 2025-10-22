کسر ۴ تا ۶ میلیون تومان از حقوق برخی رانندگان پیمانکاری شرکت واحد

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی از رانندگان پیمانکاری شرکت واحد به کسر بین ۴ تا ۶ میلیون تومان از حقوق ماه گذشته خود معترض هستند.

دلیل حذف این رقم از حقوق رانندگان مشخص نیست و از قرار معلوم پیگیری‌های رانندگان و اعتراض آن‌ها به این اقدام نیز به نتیجه نرسیده است.

گفتنی است، نیروهای شرکتی از امنیت شغلی بسیار پایین‌تری نسبت به کارگران قرارداد مستقیم و رسمی برخوردارند، به همین دلیل بسیاری از این کارگران در صورتِ بروز مشکلاتی چون تأخیر در پرداخت و یا کسرِ حقوق و عدم پرداخت حق بیمه و مواردی دیگر، از طرح شکایت در ادارات کار خودداری می‌کنند.

