کسر ۴ تا ۶ میلیون تومان از حقوق برخی رانندگان پیمانکاری شرکت واحد
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی از رانندگان پیمانکاری شرکت واحد به کسر بین ۴ تا ۶ میلیون تومان از حقوق ماه گذشته خود معترض هستند.
دلیل حذف این رقم از حقوق رانندگان مشخص نیست و از قرار معلوم پیگیریهای رانندگان و اعتراض آنها به این اقدام نیز به نتیجه نرسیده است.
گفتنی است، نیروهای شرکتی از امنیت شغلی بسیار پایینتری نسبت به کارگران قرارداد مستقیم و رسمی برخوردارند، به همین دلیل بسیاری از این کارگران در صورتِ بروز مشکلاتی چون تأخیر در پرداخت و یا کسرِ حقوق و عدم پرداخت حق بیمه و مواردی دیگر، از طرح شکایت در ادارات کار خودداری میکنند.