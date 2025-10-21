معاون اشتغال وزیر کار خبر داد:
افزایش تسهیلات خوداشتغالی/ برای اتباع ویزای کار صادر میشود
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال، سقف تسهیلات خوداشتغالی فردی از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در مهرماه امسال توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.
سید مالک حسینی (معاون وزیر کار) در دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال گفت: این افزایش سقف تسهیلات خود اشتغالی با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور پس از سه سال وقفه انجام شد.
وی افزود: برای برخی رستههای منتخب تفاهمشده میان دستگاههای اجرایی، وزارت کار و بانک مرکزی، سقف تسهیلات از ۳۰۰ میلیون به ۳۵۰ میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش یافته است.
حسینی تأکید کرد: تسهیلات کارفرمایی در قالب پشتیبان مشاغل خانگی و سایر اشکال، از سقف ۴ میلیارد تومان در سال گذشته به ۵ میلیارد تومان افزایش یافت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار افزود: در حوزه صنایع خلاق، دانشبنیان و فناور، سقف تسهیلات اشتغالزایی انفرادی به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.
حسینی خاطرنشان کرد: هر چند دوره بازپرداخت تسهیلات از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه کاهش یافته، اما این افزایش سقف تسهیلات، با توجه به تورم و هزینههای راهاندازی کسبوکار، گامی مثبت برای افزایش اثرگذاری تسهیلات است و امیدواریم در سالهای آتی با نرخی منطقی افزایش یابد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
وی گفت: کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۸ درصد، نشاندهنده چالشهای جدی در فضای کسب و کار است.
حسینی با تاکید بر این که خروج بخشی از کارجویان از بازار کار نیز موضوع مهمی است، تصریح کرد: متناسب با شرایط پیش روی اقتصاد کشور و با بهرهگیری از راهبرد سیاستهای فعال بازار کار در پی جلوگیری از تداوم این وضعیت هستیم.
وی با بیان این که نزدیک به ۲ میلیون بیکار در سن کار وجود دارد، خاطرنشان کرد: شکاف دستمزد با سبد هزینههای خانوار و ناهماهنگی مهارتها با نیازهای جغرافیایی بازار کار از جمله مهمترین چالشهای این حوزه است.
وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی هنوز به سطح پیش از دوران کرونا بازنگشته و تحت تأثیر تحریمها و آسیبهای ساختاری اقتصاد قرار دارد. اما تلاشها برای پایداری مشاغل، افزایش مهارتافزایی و نشاطبخشی به بازار کار با همکاری دستگاههای متولی اقتصاد کلان ادامه دارد.
آغاز صدور ویزای کارگری برای اتباع افغانستانی
حسینی با اشاره به وضعیت حوزه اشتغال اتباع خارجی در کشور گفت: از ابتدای مهر ۱۴۰۴، با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، صدور ویزای کارگری به ویژه برای اتباع افغانستانی آغاز شد و کارفرمایان میتوانند از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی درخواست خود را ثبت کنند.
وی با تأکید بر اولویت نیروی کار ایرانی در بازار کار، ادامه داد: در صورت نبود کارجوی ایرانی داوطلب، برای سال اول ویزای ۹ ماهه صادر میشود که بر اساس عملکرد نیروی کار خارجی و همچنین شرایط عرضه نیروی کار ایرانی، با درخواست کارفرما قابلیت صدور مجدد برای سال بعد از مبدا خواهد شد.
حسینی افزود: توافق اولیه با وزارت امور خارجه برای صدور حداکثر ۲۰۰ هزار ویزای کارگری در سال اول بر اساس تقاضا است و هدف اصلی این فرایند، شفافسازی و رصد نیروی کار مجاز اتباع خارجی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی است.
وی در ادامه تاکید کرد: تنها در صورتی اجازه استفاده از نیروی کار خارجی را خواهیم داد که هیچ نیروی کار ایرانی برای آن موقعیت کاری وجود نداشته باشد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار افزود: حدود ۷۰ درصد از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی پیشبینیشده برای سال ۱۴۰۳ جذب شده است.
وی حل مسئله اشتغال را زیربنای بهبود موضوعاتی مانند مسکن و ازدواج دانست و تأکید کرد: با وجود فشار بر نظام بانکی برای اولویتهای دیگر مانند ازدواج، مسکن و فرزندآوری، موضوع اشتغال باید اولویت اصلی باشد، همانطور که رئیسجمهور در هشتاد و نهمین نشست شورای عالی اشتغال نیز بر آن تأکید داشتند.