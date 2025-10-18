تصویب اصلاحات ضدکارگری قانون کار یونان در مجلس/ کارگران آماده اعتراض مجدد!

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری یورونیوز، پارلمان یونان لایحه افزایش ساعات کاری را علیرغم اعتراضات سراسری تصویب کرد.

حزب محافظه‌کار حاکم در یونان می‌گوید قانون کار با هدف انعطاف‌پذیرتر و بهره‌ورتر ساختن بازار کار تصویب شده است.

پارلمان یونان روز پنجشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که به کارفرمایان بخش خصوصی اجازه می‌دهد تعداد ساعات کاری یک کارمند یا کارگر را به سلیقه خود افزایش دهند.

علیرغم اعتراضاتی که در سراسر کشور از سوی اتحادیه‌ها و کارگرانی که با بحران هزینه زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، صورت گرفته است، این قانون با اکثریت آراء اعضای حزب حاکم در مجلس به تصویب رسید.

این لایحه با عنوان «کار منصفانه برای همه» به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا ساعات کاری را از هشت ساعت فعلی به ۱۳ ساعت افزایش دهند.

اما این پیشنهاد در حال حاضر دو اعتصاب عمومی را در این ماه برانگیخته است و اتحادیه‌ها آن را به عنوان نقض حقوق اساسی کار محکوم کرده‌اند.

کنفدراسیون کارمندان دولت (ADEDY) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تصویب قانون ۱۳ ساعت کار در هفته برای کارفرمایان، مرحله نهایی مقررات‌زدایی از روابط کار است. این قانون به همراه سایر مفاد این لایحه، بحرانی جدید را ایجاد می‌کند که به فرسایش شغلی نیروی کار می‌انجامد.»

در حالی که اتحادیه کارگری کنفدراسیون عمومی کارگران یونان (GSEE) این لایحه را به عنوان «ابزاری برای سودآوری به قیمت از دست دادن کرامت انسانی کارگران» محکوم کرد، دولت بر اجرای اصلاحات جدید قانون کار تاکید دارد.

طبق داده‌های یورواستات، در اتحادیه اروپا، کارمندان یونانی در حال حاضر با میانگین حدود ۴۰ ساعت، طولانی‌ترین شیفت‌های کاری اتحادیه اروپا را دارند. این درحالی است که ساعت کار قانونی هم اکنون در آلمان ۳۴ ساعت و در هلند ۳۲ ساعت است. این گزارش نشان می‌دهد اکنون نیز یونانی‌ها ۱۲ درصد بیشتر از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا کار می‌کنند.

اتحادیه‌های کارگری تاکید کردند که با تصویب لایحه دولت در مجلس، به اعتراضات و اعتصابات خود ادامه خواهند داد.

