ورود هیئت رئیسه مجلس به مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا، در پی پیگیری‌های انجام شده از سوی کانون بازنشستگان بروجرد درباره رفع مشکل تأخیر در پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ، موضوع از طریق سالاری مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی کشور مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

بر اساس اعلام عباس گودرزی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرستان بروجرد، سالاری در پاسخ به این پیگیری‌ها تأکید کرده است: با توجه به مصوبه اخیر سران قوا درباره تأدیه بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، پس از اجرای این مصوبه و تأمین نقدینگی لازم، تسویه با مراکز درمانی و شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ انجام خواهد شد تا مشکل تأخیر در پرداخت هزینه‌های درمانی بازنشستگان برطرف شود.

انتهای پیام/