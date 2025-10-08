به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه الجزیره قطر، اتحادیه‌های کارگری یونان به دلیل تغییر در قانون کار و تلاش برای افزایش ساعات کاری تا شیفت‌های ۱۳ ساعته، برای چندمین بار دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب سراسری در یونان در واکنش به برنامه‌های دولت برای اصلاح قوانین کار، بخش حمل و نقل عمومی این کشور را فلج کرده و سایر خدمات عمومی از شهرداری‌ها تا بخش آموزش را نیز مختل ساخته است.

تاکسی‌ها و قطارها در آتن در طول اعتصاب ۲۴ساعته روز سه‌شنبه در دسترس نبودند، این در حالی‌ست که اتوبوس‌ها و همچنین خدمات مترو، تراموا و واگن برقی شهر، فعالیت خود را کاهش دادند. کشتی‌ها در بندر متوقف شدند. گفته می‌شود این اعتصاب در روز چهارشنبه هم ادامه دارد.

این اعتصاب که توسط اتحادیه‌های نماینده کارمندان دولت و کارگران بخش خصوصی فراخوانی شده است، قرار است مراکز عمومی متعددی از جمله مدارس، دادگاه‌ها، بیمارستان‌های دولتی و شهرداری‌ها را تعطیل کند.

علاوه بر همه این‌ها، راهپیمایی‌های اعتراضی در مرکز آتن (پایتخت) و سراسر کشور یونان حوالی ظهر برنامه‌ریزی شده و تا پایان هفته ادامه دارد.

اتحادیه‌ها معتقدند که قوانین جدید کار یونان، کارگران را در معرض سوءاستفاده‌های شغلی توسط کارفرمایان قرار می‌دهد. کنفدراسیون سراسری کارگران یونان (GSEE)، به‌عنوان اتحادیه کارگران بخش خصوصی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما به [شیفت ۱۳ ساعته] در محیط کار نه می‌گوییم. خستگی، پیشرفت نیست، ما می‌گوییم تحمل انسان هم حدی دارد.»

GSEE اعلام کرده است که این اصلاحات «سلامت و ایمنی کارگران را به خطر می‌اندازد و تعادل بین زندگی حرفه‌ای و شخصی را از بین می‌برد». ما خواستار هفته کاری ۳۸ساعته و بازگشت به میز مذاکره هستیم».

با این حال، دولت محافظه‌کار یونان استدلال می‌کند که تغییرات پیشنهادی به نفع کارگرانی خواهد بود که خواهان افزایش درآمد و انعطاف شغلی هستند. کارگران اما دولت را به دروغگویی در این زمینه محکوم می‌کنند.

با وجود کاهش بیکاری و رشد پایدار اقتصاد یونان که طبق گزارش کمیسیون اروپا در سال گذشته ۲.۳ درصد بوده است، دستمزدهای پایین و افت ارزش حقیقی دستمزد در سال‌های اخیر، همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی یونانی‌ها، در کنار صعود هزینه‌های زندگی است.

حداقل دستمزد، اگرچه افزایش یافته است، اما ۸۸۰ یورو (۱۰۰۰ دلار) در ماه است، اما هزینه‌های زندگی بالاست و یونان جزو مناطق نامطلوب جهان برای کارگران محسوب می‌شود.

