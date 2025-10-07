به گزارش ایلنا، سجاد سنگسری در دومین دوره نشست آموزشی-توجیهی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی پیرامون سامانه فوریت‌های اداری فوأد با اعلام این خبر اظهار کرد: سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) از اردیبهشت ماه در استان قزوین به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این سامانه هم اکنون در سه استان قزوین، البرز و تهران راه‌اندازی شده و به زودی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

سنگسری با تأکید بر این که این سامانه با یک دید ملی مبتنی بر ۷ شاخص نظام اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی شده است، تصریح کرد: این سامانه در حال حاضر با شماره ۱۲۸ آماده دریافت شکایات در قالب و فرم اداری مرتبط با ادارات سه استان قزوین، البرز و تهران است.

رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شفاف نبودن قوانین مراحل انجام کار، شفاف نبودن تصمیمات مرتبط با خدمت، خرابی تجهیزات و سامانه‌ها، بی‌احترامی یا تبعیض در برخورد، تأخیر در شروع یا تعجیل در پایان خدمت، موکول کردن کار به روزهای بعد بدون دلیل قانونی و نبودن کارمند پشت میز وعدم تعیین جانشین را از جمله عواملی دانست که موجب نارضایتی شهروندان می‌شود.

سنگسری «فوریتی بودن» وعدم ورود به «محتوای خدمت» را به عنوان وجه تمایز این سامانه با سایر سامانه‌ها دانست و تأکید کرد: این سامانه فقط به «شکل ارائه خدمت» و «نظم ارائه خدمت» می‌پردازد.

وی معتقد است: نظام اداری باید بیش از پیش بر روی بهبود کیفیت تعاملات روزمره کارمندان با مردم سرمایه‌گذاری کند؛ سامانه ۱۲۸ یک ابزار ارزیابی عملکرد و بهبود نظام اداری است که با تمرکز بر روی «چگونگی» ارائه خدمت، به دنبال ارتقای رضایت شهروندی است و هرگونه بی‌توجهی به کارمندان و فرایندهای اداری می‌تواند منجر به بی‌فایده شدن تلاش‌های مدیریتی در سطوح بالاتر شود.

سنگسری تأکید کرد: همکاری فعال دستگاه‌های اجرایی در اطلاع‌رسانی، آموزش و بازرسی، برای موفقیت این طرح ضروری است.

رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی معتقد است: رضایت شهروندان از نظام اداری به طور مستقیم با کیفیت تعاملات روزمره با کارمندان گره خورده است. سامانه ۱۲۸ ابزاری برای تضمین این کیفیت و ایجاد شفافیت و انضباط اداری است و همکاری متقابل بین مردم، دستگاه‌ها و نهاد ناظر (سازمان اداری و استخدامی) تنها راه رسیدن به یک نظام اداری کارآمد و پاسخگو است.

انتهای پیام/