به گزارش ایلنا و به نقل از ITUC، فدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) در آستانه هفتم اکتبر (روز جهانی کار شایسته) بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: در ۷ اکتبر امسال، روز جهانی کار شایسته، اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان خواستار حقوق دموکراتیکی هستند که بر مبنای آن بتوانند به هدف والای تحقق کار شایسته برای عموم کارگران برسند. در این راستا اقدام فوری برای جلوگیری از تعرض شرکت‌های بزرگ به حقوق کارگران ضروری است.

امروزه کارگران جهان خواستار اقدام برای تدوین یک توافق گسترده جهانی برای رسیدن به صلح، عدالت و برابری هستند.

در اجلاس جهانی حوزه مسائل اجتماعی سازمان ملل که در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد، دولت‌ها باید متعهد به مقابله با علل ریشه‌ای افزایش نابرابری، جنگ‌ها و چندپارگی اجتماعی شوند. در مرکز خواسته‌های ITUC، برقراری حقوق مدنی و دموکراتیک کارگران و حق تشکل‌یابی قرار دارد. این حقوق مدنی و صنفی باید در خدمت همه کارگران جهان و نه چند کشور توسعه یافته قرار گیرد.

گزارش ITUC نشان داد که چگونه شبکه رو به رشدی از شرکت‌هایی که ضد حق داشتن تشکل و اتحادیه فعالیت می‌کنند، میلیاردرهای راست افراطی و تولیدکنندگان سلاح، جنگ‌ها و سرکوب‌ها را دامن می‌زنند و در عین حال دستمزدها و حقوق کار را کاهش می‌دهند. این گروه‌ها مدام به زیان مردم و به نفع صاحبان سرمایه و سودمحوری فعالیت می‌کنند. در اینجا نقش دولت‌ها برای حفظ حقوق دموکراتیک تشکل‌های صنفی و کارگری اهمیت دارد.

اشتغال آبرومندانه، حقوق و درآمد عادلانه، تامین اجتماعی مناسب، برابری عاقلانه و شمول قوانین برای همه، از ارکان تحقق کار شایسته است و بدون کار شایسته، دموکراسی و آزادی‌های سیاسی در کشورها تنها شکلی نمایشی و صوری دارد.

ITUC خواستار تحقق موارد زیر است:

۱) تغییر مسیر هزینه‌های نظامی به سمت تأمین بودجه آموزش، توسعه کار شایسته و اقداماتی در جهت بهبود شرایط اقلیمی.

۲) اصلاحات جامع مالیاتی جهانی برای اطمینان از اینکه ثروتمندترین افراد و شرکت‌ها سهم عادلانه خود را پرداخت می‌کنند.

۳) یک چارچوب جدید سازمان ملل متحد برای خلع سلاح و گذار عادلانه، با ادغام صلح و پایداری.

۴) اجرای کامل حقوق کار و دستمزد عادلانه در همه کشورها.

۵) پوشش تامین اجتماعی جهانی.

