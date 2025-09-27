خبرگزاری کار ایران
تجمع لکوموتیورانان درتهران/ از وعده‌های تکراری خسته‌ایم

تجمع لکوموتیورانان درتهران/ از وعده‌های تکراری خسته‌ایم
لکوموتیورانان استان‌های مختلف در اعتراض به وضعیت شغلی و میعشتی خود مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند.

جمعی از لکوموتیورانان در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز خود (پنجم مهرماه) مقابل وزارت راه و شهرسازی در تهران خبر دادند.

این کارگران که از استان‌های مختلف برای اعتراض به تهران آمده‌اند، می‌گویند: این تجمع پس از ماه‌ها نامه‌نگاری بی‌ثمر و بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های به‌حق، به عنوان آخرین چاره برای دادخواهی صورت گرفته است.

لکوموتیورانان با بیان اینکه «دستیابی به حداقل‌های معیشتی، شغلی و کرامتی است که سال‌هاست از آنها سلب شده است» مطالبات صنفی خود را اینگونه برشمردند: همسان‌سازی دستمزد و مزایا با سطح سختی و مسئولیت شغل، اجرای کامل قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، پرداخت به‌موقع مزایا و اضافه‌کار، ساماندهی قراردادها و ایجاد امنیت شغلی و تدوین آیین‌نامه‌های شفاف در خصوص ارتقا، آموزش و رفاه شغلی.

لکوموتیورانان خاطرنشان کردند که در تمامی سال‌های خدمت، با وجود فشارهای روانی، جسمی و کمبود امکانات،  با تمام توان پای کار بوده‌اند و حتی در حساس‌ترین شرایط ملی، بار کشور را بر دوش کشیده‌اند. با این حال، وعده‌های تکراری و بی‌عملی مدیران باعث شده است بی‌اعتمادی و نارضایتی افزایش یابد.

آن‌ها از مسئولان وزارت راه و شهرسازی درخواست اجرای عدالت و رعایت قانون کردند و اعلام نمودند به مطالبه‌گری ادامه خواهند داد.

 

