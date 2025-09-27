به گزارش خبرنگار ایلنا، حذف حق اولاد برای بازماندگان تامین اجتماعی، اتفاقی‌ست که در روزهای اخیر بسیاری از بازماندگان از جمله زنان کم‌درآمد و فاقد شغل را درگیر کرده است؛ معمولاً مستمری یک کارگر بازنشسته بعد از فوت بین بازماندگان از جمله همسر و دختران مجرد و مطلقه‌ی فاقد شغل تقسیم می‌شود و به هر کدام، چند میلیون ناچیز می‌رسد؛ با این وجود، حق اولاد از حقوق بسیاری از این بازماندگان حذف شده است.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است «به دلیل هوشمندسازی اطلاعات و به‌روزرسانی استعلام‌ها از سایر مراجع، این کمک‌هزینه برای فرزندان بالای ۱۸ سال بازمانده حذف شده است؛ ضمن اینکه حق اولاد هیچ زن سرپرست خانواری قطع نشده و این تغییر تنها شامل کسانی می‌شود که بیش از ۱۸ سال دارند و پیش‌تر حقوق پدر یا مادر خود را دریافت می‌کردند».

اما در این میان، از حقوق ۵ یا ۶ میلیون تومانی بسیاری از زنان بیمار یا معلول که بخشی از مستمری پدر خود را دریافت می‌کنند، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کسر شده است.

«مریم» که نمی‌خواهد نام و نام خانودگی‌‌اش در این گزارش بیاید، یکی از این زنان است که تنها منبع درآمدش یک‌سوم مستمری پدر متوفی‌اش است. او بیماری ام‌اس پیشرفته دارد و در مورد شرایط خود به ایلنا می‌گوید: من سال ۱۴۰۰از شوهرم جدا شدم چون بیماری ام‌اس از نوع پیشرفته دارم و اکنون کنار مادر پیرم که ۸۰ سال سن دارد زندگی می‌کنم. بیماری من موجب شده که خانه‌نشین باشم؛ اصلا نمی‌توانم حرکت کنم یا کاری انجام بدهم؛ پدر من همسر دیگری هم داشته که الان حقوق یک بازنشسته معمولی حداقل‌بگیر، تقسیم بر ۳ نفر می‌شود؛ من در مرداد ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مستمری گرفتم اما در شهریور، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آن را کم کردند! بعد فهمیدم که حق اولاد من با بیماری ام‌اس پیشرفته قطع شده است.

مریم که نمی‌داند دست به دامان چه کسی بشود؛ در رابطه با حق اعتراض که تامین اجتماعی برای حذف حق اولاد در نظر گرفته می‌گوید: از این سامانه‌ها و پیامک‌ها و ثبت شکایت‌ها، خیلی رسانه‌ای کرده‌اند؛ فکر نمی‌کنم با اعتراض به جایی برسم. اینها مدعی هستند که اطلاعات‌شان قوی‌ست پس چطور بخشی از حقوق ۵ میلیون تومانیِ منِ بیمار و خانه‌نشین را حذف کردند؟

این زن که در اوج جوانی خانه‌نشین شده؛ می‌گوید: همه جای دنیا به زن‌های بیمار و معلولی مثل من کمک‌هزینه می‌دهند که بی‌نیاز زندگی کنند؛ اینجا حق اولاد من را حذف می‌کنند!

مریم آخر صحبت‌هایش تاکید می‌کند: من به حق اولاد که بخشی از حقوق ناچیزم هست، خیلی نیاز دارم؛ داروهای ام‌اس به شدت گران شده؛ چه کسی قرار است از من حمایت کند؟

در روزهای گذشته، زنان زیادی با ما تماس گرفته و از حذف حق اولاد در حقوق شهریور انتقاد کردند. اکثریت این زن‌ها حقوق‌شان ناچیز و معمولاً زیر ده میلیون تومان است؛ فارغ از اینکه مناسبات بیمه‌ای چه می‌گوید، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی که تحت عنوان حق اولاد به این زن‌ها پرداخت می‌شده، بخشی از حقوق ناچیزشان بوده و حذف این مبلغ، در این وضعیت تورمی که قیمت دلار به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسیده، آن‌ها را دچار مشکلات بسیار کرده است.

انتهای پیام/