قانون کاهش معافیت حق‌ بیمه کارفرمایان بخش کشاورزی برقرار ماند

به گزارش ایلنا، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه کارگاه‌های کشاورزی مشمول اجرای قانون کاهش معافیت حق‌بیمه سهم کارفرمایی مصوبه دولت هستند، گفت: این قانون در کارگاه‌های کشاورزی لازم‌الاجرا است و اجرای این قانون متوقف نشده، همچنان اجرا می‌شود.

محمد محمدی (معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی) افزود: با لازم‌الاجرا شدن بند «د» ماده (بیست و هشت) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، کارگاه‌های مشمول معافیت حق‌بیمه سهم کارفرمایی تا پنج نفر کارگر از جمله کارگاه‌های کشاورزی می‌توانند صرفاً برای حداقل مزد ماهانه کارگران شاغل خود از تسهیلات معافیت مذکور بهره‌مند شده و بابت الباقی مزد کارگران، پرداخت کامل حق‌بیمه توسط کارفرما ضروری خوهد بود.

وی با اشاره به اینکه در سال‌جاری لیست و حق‌بیمه ماهانه کارگاه‌های کشاورزی نیز با رعایت مفاد بند «د» ماده (بیست و هشتم) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور دریافت می‌‌شود، اظهار داشت: بعد از اطلاع‌رسانی به کارفرمایان، بسیاری از کارگاه‌های مشمول قانون کاهش معافیت حق‌بیمه سهم کارفرمایی از دو ماه گذشته لیست حق‌بیمه ماهانه کارکنان خود را ارسال و حق‌بیمه متعلقه را پرداخت کرده‌اند. اما به منظور صیانت از حقوق بیمه‌شدگان تحت پوشش، سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده (چهل و هفتم) قانون تأمین اجتماعی، انجام بازرسی کارگاهی از فعالیت‌های حوزه کشاورزی را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.