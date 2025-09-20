در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
مشکلات بازنشستگان کارگری در استفاده از بیمه تکمیلی/ وضع درمان خوب نیست
«احمد پنجکی» رئیس کمیته بیمه و درمان کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و رئیس کانون بازنشستگان شمیرانات، وضعیت درمانی و معیشتی بازنشستگان کارگری را «بحرانی» توصیف کرد و به ایلنا گفت: بازنشستگان این روزها بیشتر از همیشه نیازمند وام و کمکهای معیشتی هستند و بیش از همیشه برای دریافت وام مراجعه میکنند.
او در ارتباط با وامهای پرداختی به بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ۲۵ شهریور برای مشمولانی که ثبت نام کرده و واجد شرایط بودهاند، پیامک میآید و بعد از واریز حقوقها، وامهای این گروه از بازنشستگان واریز میشود. احتمالاً ماه آینده دوباره سامانه ثبت نام وام باز میشود؛ تا کنون در کل کشور به ۳۵ هزار بازنشسته وام ضروری دادهاند که بدون تردید این رقم، چندان مطلوب نیست.
این فعال صنفی بازنشستگان افزود: البته ظاهراً این وسط تعدادی از ظرفیتهای وام بازنشستگان تامین اجتماعی حیف و میل شده که ما به شدت به این موضوع اعتراض کردیم؛ برخی سهمیهها دست نمایندگان مجلس افتاده! فعلاً با اعتراضات ما سهمیههای وام بازنشستگان کم نشده.
پنجکی با تاکید بر اینکه «بازنشستگان کارگری با دارو و درمان گرفتاریهای جدی دارند و بیش از ۸۰ یا ۹۰ درصد بازنشستگان، وام ضروری را برای خرج دوا و درمان میخواهند» ادامه داد: بازنشسته میخواهد عمل کند یا قلبش مشکل دارد یا اینکه برای خود یا اعضای خانواده به داروهای گران نیاز دارد و مجبور میشود وام بگیرد.
رئیس کمیته بیمه و درمان کانون عالی بازنشستگان در ادامه گفت: بازنشستگان با بیماری سرطان به ما مراجعه میکنند و میگویند توان درمان نداریم؛ هزینه داروها و شیمی درمانی سرطان خیلی بالاست و گاهی ما به یک بازنشسته دو یا سه بار وام میدهیم فقط برای اینکه بتواند بخشی از هزینههای دارو و درمان بیماریهای خاص را تامین کند که بازهم نمیتواند و گاهی مجبور میشود سرمایه یک عمر کارگری و زحمت را بفروشد و خرج درمان کند.
پنجکی در پاسخ به این سوال که «مگر با بیمه تکمیلی هزینههای دارو درمان بیماریهای خاص پوشش داده نمیشود» میگوید: از ابتدای سال هنوز مطالبات بیمه تکمیلی پرداخت نشده؛ در واقع از اسفندماه، پول بیمه تکمیلی از حساب بازنشستگان کسر شده اما هنوز سازمان پول بیمه تکمیلی را نداده است؛ بیمهگذار شش ماه از تامین اجتماعی طلبکار است.
به گفته این فعال صنفی، دولت قرار است ۷۰ همت اوراق بهادار به تامین اجتماعی بدهد که این صندوق بدهی خود را با مراکز درمانی طرف قرارداد تسویه نماید اما هنوز پولی به دست سازمان نرسیده و در نتیجه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت نشده است؛ پول بیمه تکمیلی هم به حساب بیمهگذار واریز نشده است.
«در حال حاضر عملاً بازنشستگان نمیتوانند از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کنند چون بسیاری از درمانگاهها و مراکز درمانی به دلیل بدعهدی و نگرفتن مطالبات، قرارداد خود با بیمه تکمیلی را لغو کردهاند»؛ پنجکی با بیان این مطلب افزود: بازنشستگان گرفتار شدهاند و برای درمان به هر دری میزنند؛ ماشین و خانه میفروشند، وام میگیرند، قرض میکنند تا بتوانند خرج دوا و درمان کنند؛ بیشتر وامهایی که بازنشستگان کارگری میگیرند بابت همین درمان است.
عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان کارگری تاکید میکند: شش ماه است که مبالغ بیمه عمر و بیمه تکمیلی از حساب بازنشستگان کسر شده اما به حساب بیمهگذار پرداخت نشده. اکثر درمانگاهها و بیمارستانها لغو قرارداد کردهاند و خسارتهای درمانی بازنشستگان نیز از فروردین پرداخت نشده؛ بازنشسته از جیب خالی بابت درمان هزینه کرده به این امید که خسارت را از بیمه تکمیلی بگیرد اما بعد از فروردین این صورتحسابها پرداخت نشده و توجه داشته باشید این در حالیست که بازنشسته هر ماه بابت بیمه تکمیلی پول میپردازد.
این فعال صنفی بازنشستگان در پایان تصریح کرد: بازنشستگان تامین اجتماعی در بخش درمان مشکلات جدی دارند؛ بازنشسته چهار ماه است عمل جراحی کرده اما هنوز بیمه تکمیلی پولش را نداده؛ بازنشستگان درگیر مشکلات معیشتی هستند و تحمل این شرایط برایشان دشوار است؛ باید اوضاع تغییر کند.