فاز دوم کارخانه مس کاتد جیرفت پلمب شد/ بیاطلاعی از وضعیت کارگران
فاز دوم توسعه کارخانه مس کاتد جیرفت به دلیل آلایندگی با حکم مراجع قضایی در حالی متوقف شده که از وضعیت کارگران این کارخانه اطلاعی در دست نیست.
به گزارش ایلنا، فاز توسعه (فاز دوم) کارخانه مس کاتد جیرفت که چندین سال از آغاز فعالیتاش میگذرد، به دلیل بیتوجهی به اخطارهای سازمان محیط زیست و اداره بهداشت ودرمان در زمینه آلودگیهای گسترده آب، خاک و محیطزیست با حکم قضایی پلمپ شد.
در خصوص وضعیت کارگران شاغل در این واحد صنعتی اطلاع رسانی نشده اما گفته میشود؛ پرونده قضایی مربوط به آلایندگیهای فاز اول این مجتمع نیز تشکیل شده و هماکنون در دست اقدام و رسیدگی قضایی است.