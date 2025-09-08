خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار تعیین شدند

نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار تعیین شدند
کد خبر : 1683321
لینک کوتاه کپی شد.

نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، با تصویب اعضای هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار و سایر نهادهای ذیربط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند.

در پنجمین نشست هیئت‌ مدیره و بازرسان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران، آقایان جمال رازقی جهرمی، سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، مجید آهنگریان، وهاب پوربابایی، آرام فاتحی و عبدالرضا میرزاپور برای مدت دوسال به عنوان اعضای شورای عالی کار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند.

همچنین در این نشست، آقایان حمیدرضا سیفی و داود آدینه به عنوان نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی اشتغال و آقایان احمد عبدالله زاده، محمدکاظم شمس و رئوف محمودی به عنوان نمایندگان در شورای عالی حفاظت فنی نیز برای دو سال معرفی شدند.

در این نشست آقایان علی فلاح حقیقی، عباسعلی شب تاج و محمود رضا معلی نیز به عنوان نمایندگان کانون در کمیته مزد معرفی شدند.

همچنین قاسم شهبازی به عنوان عضو شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی و مهدی خان احمدی به عنوان عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال انتخاب و معرفی شدند.

آقایان داود آدینه، مهدی روحانی و مسعود فرهانی نیز به عنوان اعضای هیئت امنای موسسه کار و تامین اجتماعی تعیین و معرفی شدند.

اصلاح آئین‌نامه انتخابات نمایندگان کارفرمایان در مراجع حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی روند تغییرات اساسنامه کانون عالی، برگزاری شورای روسا و دبیران، بررسی ضرورت تغییرات در آیین‌نامه تشکل‌ها مصوب شورای عالی کار، بحث و بررسی پیرامون مشکلات ناشی از تغییر عناوین شغلی و محاسبات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی و موضوع تعلیق تعدادی از اعضا از دیگر موارد مطرح‌شده در نشست هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایی کشور بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی