نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار تعیین شدند

به گزارش ایلنا، با تصویب اعضای هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار و سایر نهادهای ذیربط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند.

در پنجمین نشست هیئت‌ مدیره و بازرسان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران، آقایان جمال رازقی جهرمی، سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، مجید آهنگریان، وهاب پوربابایی، آرام فاتحی و عبدالرضا میرزاپور برای مدت دوسال به عنوان اعضای شورای عالی کار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند.

همچنین در این نشست، آقایان حمیدرضا سیفی و داود آدینه به عنوان نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی اشتغال و آقایان احمد عبدالله زاده، محمدکاظم شمس و رئوف محمودی به عنوان نمایندگان در شورای عالی حفاظت فنی نیز برای دو سال معرفی شدند.

در این نشست آقایان علی فلاح حقیقی، عباسعلی شب تاج و محمود رضا معلی نیز به عنوان نمایندگان کانون در کمیته مزد معرفی شدند.

همچنین قاسم شهبازی به عنوان عضو شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی و مهدی خان احمدی به عنوان عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال انتخاب و معرفی شدند.

آقایان داود آدینه، مهدی روحانی و مسعود فرهانی نیز به عنوان اعضای هیئت امنای موسسه کار و تامین اجتماعی تعیین و معرفی شدند.

اصلاح آئین‌نامه انتخابات نمایندگان کارفرمایان در مراجع حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی روند تغییرات اساسنامه کانون عالی، برگزاری شورای روسا و دبیران، بررسی ضرورت تغییرات در آیین‌نامه تشکل‌ها مصوب شورای عالی کار، بحث و بررسی پیرامون مشکلات ناشی از تغییر عناوین شغلی و محاسبات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی و موضوع تعلیق تعدادی از اعضا از دیگر موارد مطرح‌شده در نشست هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایی کشور بود.

