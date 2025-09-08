نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار تعیین شدند
نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار معرفی شدند.
به گزارش ایلنا، با تصویب اعضای هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار و سایر نهادهای ذیربط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند.
در پنجمین نشست هیئت مدیره و بازرسان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران، آقایان جمال رازقی جهرمی، سید عبدالوهاب سهلآبادی، مجید آهنگریان، وهاب پوربابایی، آرام فاتحی و عبدالرضا میرزاپور برای مدت دوسال به عنوان اعضای شورای عالی کار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند.
همچنین در این نشست، آقایان حمیدرضا سیفی و داود آدینه به عنوان نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی اشتغال و آقایان احمد عبدالله زاده، محمدکاظم شمس و رئوف محمودی به عنوان نمایندگان در شورای عالی حفاظت فنی نیز برای دو سال معرفی شدند.
در این نشست آقایان علی فلاح حقیقی، عباسعلی شب تاج و محمود رضا معلی نیز به عنوان نمایندگان کانون در کمیته مزد معرفی شدند.
همچنین قاسم شهبازی به عنوان عضو شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی و مهدی خان احمدی به عنوان عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال انتخاب و معرفی شدند.
آقایان داود آدینه، مهدی روحانی و مسعود فرهانی نیز به عنوان اعضای هیئت امنای موسسه کار و تامین اجتماعی تعیین و معرفی شدند.
اصلاح آئیننامه انتخابات نمایندگان کارفرمایان در مراجع حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی روند تغییرات اساسنامه کانون عالی، برگزاری شورای روسا و دبیران، بررسی ضرورت تغییرات در آییننامه تشکلها مصوب شورای عالی کار، بحث و بررسی پیرامون مشکلات ناشی از تغییر عناوین شغلی و محاسبات بیمهای سازمان تأمین اجتماعی و موضوع تعلیق تعدادی از اعضا از دیگر موارد مطرحشده در نشست هیئتمدیره کانون عالی کارفرمایی کشور بود.