خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگران شهرداری ایذه: مطالبات‌مان را در آستانه سال تحصیلی‌ جدید بپردازید

کارگران شهرداری ایذه: مطالبات‌مان را در آستانه سال تحصیلی‌ جدید بپردازید
کد خبر : 1682593
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران فضای سبز شهرداری ایذه خواستار دریافت بخشی از مطالبات معوقه‌شان برای تامین مخارج مربوط به شروع سال تحصیلی فرزندان خود شدند.

تعدادی از کارگران فضای سبز شهرداری ایذه در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: با احتساب شهریور ماه، سه ماه حقوق طلبکاریم و از شهرداری می‌خواهیم بخشی از این طلب مزدی را پرداخت کند.

از قرار معلوم؛ کارگران فضای سبز ایذه که در استان خوزستان واقع شده از تیر ماه حقوق دریافت نکرده‌اند و  فقط در هر دوره  اعتراض از سوی کارفرما تهدید به اخراج می‌شوند.

 از قرار معلوم شهرداری کمبود بودجه را دلیل این تاخیرها می‌داند.

به نقل از این کارگران گفته می‌شود که‌ عدم دریافت به موقع حقوق و پرداخت نشدن چندین ماه حق بیمه، تاثیرات منفی در شرایط زندگی‌شان داشته است.

یکی از این کارگران با یادآوری اینکه در حالی هرساله به مخارج زندگی‌مان اضافه می‌شود که بعد از گذشت شش ماه از سال جاری (۱۴۰۴) دولت هیچ تصمیمی برای ترمیم حقوق کارگران نگرفته است، افزود: در حال حاضر نگرانی ما کارگران این است که با ادامه روند موجود نتوانیم هزینه تحصیل فرزندان خود را در آستانه سال جدید تحصیلی تامین کنیم.

کارگران شهرداری ایذه می‌گویند: علیرغم پیگیری مداوم برای دریافت مطالبات‌مان، هنوز هیچ مسئولی پاسخگوی ما نیست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی