تعدادی از کارگران فضای سبز شهرداری ایذه در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: با احتساب شهریور ماه، سه ماه حقوق طلبکاریم و از شهرداری می‌خواهیم بخشی از این طلب مزدی را پرداخت کند.

از قرار معلوم؛ کارگران فضای سبز ایذه که در استان خوزستان واقع شده از تیر ماه حقوق دریافت نکرده‌اند و فقط در هر دوره اعتراض از سوی کارفرما تهدید به اخراج می‌شوند.

از قرار معلوم شهرداری کمبود بودجه را دلیل این تاخیرها می‌داند.

به نقل از این کارگران گفته می‌شود که‌ عدم دریافت به موقع حقوق و پرداخت نشدن چندین ماه حق بیمه، تاثیرات منفی در شرایط زندگی‌شان داشته است.

یکی از این کارگران با یادآوری اینکه در حالی هرساله به مخارج زندگی‌مان اضافه می‌شود که بعد از گذشت شش ماه از سال جاری (۱۴۰۴) دولت هیچ تصمیمی برای ترمیم حقوق کارگران نگرفته است، افزود: در حال حاضر نگرانی ما کارگران این است که با ادامه روند موجود نتوانیم هزینه تحصیل فرزندان خود را در آستانه سال جدید تحصیلی تامین کنیم.

کارگران شهرداری ایذه می‌گویند: علیرغم پیگیری مداوم برای دریافت مطالبات‌مان، هنوز هیچ مسئولی پاسخگوی ما نیست.

