در تماس با ایلنا مطرح شد؛
نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی از «فوقالعاده خاص» جا ماندند؟
پرستاران اورژانس پیشبیمارستانی از قانون تعرفهگذاری جا ماندند و این قانون برای آنها بسیار نمایشیتر از پرستاران اجرا شد و حالا هم احتمالا از اجرای فوق العاده خاص جا میمانند.
جمعی از نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی در تماس با ایلنا، با اشاره به ابلاغ قانون اصلاح جزء (۳) بند «ه» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه کشور با عنوان قانون فوقالعاده خاص گفتند: از آنجایی که قرار است منابع لازم برای اجرای فوقالعاده خاص، منابع داخلی هر وزارتخانهای باشد امید چندانی به اجرای فوقالعاده خاص برای نیروهای اورژانس وجود ندارد.
این نیروها گفتند: پرستاران نسبت به اجرای قانون تعرفهگذاری معترضند و به درستی میگویند که این قانون بسیار حداقلی اجرا شده و در نهایت نتوانسته معیشت آنها را بهبود ببخشد؛ این در حالی است که این قانون برای نیروهای اورژانس بسیار بدتر و حداقلیتر اجرا شده است.
این نیروها گفتند: کار ما هم از نظر ذهنی و جسمی بسیار پرفشار است و درآمد چندانی نداریم. بسیاری از نیروهای اورژانس ترجیح دادهاند کار خود را ترک کنند و به سراغ کارهای پردرآمدتری بروند.
آنها گفتند: هدف از اجرای فوقالعاده خاص، بهبود وضعیت معیشتی است. اگر قرار باشد یکی از معیارهای امتیازبندی سختی کار باشد، شغل ما یکی از سختترین مشاغل است و ما بابت انجام این کار سخت حقوق ناچیزی دریافت میکنیم و وضعیت معیشتمان بسیار بد است.